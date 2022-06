Una embarazada sufrió un feroz ataque motochorro: le dieron un culatazo en la panza y rompió bolsa

Se llama Pilar y nació el jueves. Ella y su mamá ahora están bien, pero la forma en que la beba llegó al mundo no fue para nada normal, sino todo lo contrario. Es que a su madre, de nombre Tamara, debieron inducirle el parto luego de que dos delincuentes armados la sorprendieran en la ciudad de Córdoba cuando volvía de una reunión en el colegio de su nena mayor.

Los ladrones, sin piedad, le pegaron con el arma en la panza para robarle el celular, fotocopias, el DNI y el carnet de la obra social. Las identificaciones luego aparecieron a metros de donde se había concretado el robo.

Eran las 15.30 del 2 de junio pasado y Tamara, que cursaba un embarazo de 38 semanas y media, volvía a su casa caminando por la esquina de Los Mártires y Rosario de Santa Fe del barrio Yapeyú, en la zona Este de la capital cordobesa.

A la mujer le faltaban apenas una cuadra para llegar a su domicilio, cuando vio a los dos sospechosos que venían de frente; y les escuchó decir: ‘Le damos’.

“Trato de correr y no puedo porque estaba muy gorda. Me agarró de atrás, vi que sacó un revólver y me empujó contra la pared. Me puso la pistola en la panza, me pedía el teléfono. Me pegó en la panza y rompí bolsa”, contó la mujer que este lunes ya estaba con su beba Pilar en su casa.

En diálogo con EldoceTV, Tamara narró que, cuando los ladrones se fueron, empezó a gritar: “Pero no salía nadie, ningún vecino, hasta que me vio la chica de la vuelta”. Justamente, esa vecina que la socorrió relató a los medios cordobeses: “Los vi salir corriendo con el arma y la chica quedó tirada. Gritaba porque había roto bolsa”.

Fue la hermana de esta vecina la que llevó con su auto a Tamara al sanatorio El Salvador. Allí le practicaron una cesárea y nació Pilar.

Lo cierto es que, en las últimas horas, los dos sospechosos de haber atacado sin piedad a Tamara fueron detenidos. Fuentes policiales informaron que los arrestos se concretaron el domingo por la mañana tras una serie de allanamientos en el mismo barrio Yapeyú donde atacaron a la joven embarazada y que se secuestraron elementos de interés para la causa.

El comisario inspector Cristian Cabrera, que actuó como vocero del caso, informó este lunes que los detenidos tienen 21 y 30 años y amplios antecedentes penales por los delitos de robo y robo calificado que datan de 2013, 2020 y 2021. En la causa figuran filmaciones y elementos que ayudaron a las autoridades para dar con ambos.

La causa es investigada por el fiscal Andrés Godoy, quien aún no indagó a los sospechosos.

Fuente Infobae