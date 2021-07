Una joven se mató frente a la casa de su novio: en una carta denunció maltratos

Buenos Aires.- Ayelén Delgado se mató el domingo a la madrugada en la puerta de la casa de su novio, en el barrio de Llavallol del partido bonaerense de Lomas de Zamora. El caso generó una gran conmoción en Buenos Aires, ya que la joven de 26 años dejó una dolorosa carta de despedida antes de morir.

En el escrito, la mujer admitió estar sumergida en una fuerte depresión y anticipó que iba a suicidarse en ese mismo lugar donde ocurrió la tragedia. Según Ayelén, la drástica decisión tuvo que ver con los maltratos que recibía por parte de su pareja.

“Perdón por todo lo que voy a hacer. Ya no tengo fuerza para seguir. Quiero que quemen todas mis cosas y me quemen a mí. Ya no soy feliz, me cansé de vivir esta vida. Perdón. Los amo. Mi vida está en ruinas por culpa del gordo. Me voy a matar en la misma casa del gordo. Espero que sepan muy bien qué hacer con él”, fue lo que escribió en la carta.

Además, la joven dejó un último posteo en su Instagram, apenas minutos antes de lo ocurrido. «Estoy tan triste que no puedo ni pensar, cómo me lastimó este chabón. Me obligó a abortar diciendo que yo lo quería atar con un hijo. Yo lo quería tener. Me decía que no le diga nada a mi familia. Yo estaba muy enamorada de él y lo menos que quería era que se sintiera atado a mí o mal», describió en las redes sociales.

Entre otros detalles contó que su pareja la maltrataba y denunció que el hombre no la habría asistido tras un accidente que tuvieron ambos en la moto que él manejaba, donde ella se habría quebrado las dos piernas mientras que él resultó ileso.

Por último, la madre de la víctima apuntó contra el novio de su hija y cuestionó además la actitud de su familia para con ella. “El maltrato fue psicológico. Hasta el sábado anterior estuvieron juntos, nunca cortaron la relación. Mientras mi hija estaba colgada en la vereda, ellos se fueron de la casa. No salieron ni se acercó ningún familiar, hasta las 10:30 que vino la Policía Científica a descolgar el cuerpo”, relató en diálogo con El Diario Sur.

Fuente: El Doce