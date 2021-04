Una ladrona embarazada entró a robar y quedó atascada en una reja: así fue el rescate

Santa Fe.- Un caso insólito de inseguridad tuvo lugar en la madrugada del martes en un club de Santa Fe, a donde entraron a robar dos hombres y una mujer embarazada. Los dos delincuentes escaparon minutos después con el botín que habían logrado reunir pero ella, pese a ser una mujer delgada, cursaba un embarazo de cinco meses y quedó atascada en la reja de la ventana.

“No quiero perder a mi bebé”, gritaba angustiada la ladrona cuando se topó con ella un guardia de seguridad del Club Querandí que hacía su ronda nocturna habitual por la parte trasera del instituto deportivo.

El sereno se dio cuenta a simple vista que le iba a resultar imposible liberarla solo y entonces pidió una ambulancia y auxilio a la Policía y a los Bomberos. El rescate no fue sencillo ni mucho menos rápido. Mientras cortaban los barrotes para sacarla, ella seguía pidiendo por su bebé e insistía en que adentro de la casa ya no quedaba nadie. “Ya se fueron”, repetía haciendo referencia a sus cómplices, que no dudaron en seguir adelante con la fuga a pesar de que ella no pudo.

Cuando los efectivos ingresaron a la propiedad, los otros dos delincuentes ya no estaban en el lugar. Tras romper cajones y armarios, se escaparon con dos netbooks y algunos objetos tecnológicos más dejando a su compañera embarazada “entregada” a su propia suerte.

La mujer fue trasladada al Hospital Cullen, donde después de constatar que el bebé no había sufrido ningún daño la fiscal a cargo del caso, María Laura Martí, ordenó que siguiera internada pero con custodia policial y que se le formara una causa por el delito de tentativa de robo.

“Nos robaron dos computadoras de la secretaría. El scanner que estaba al lado y todo el equipamiento como mouse y teclados. También dos netbooks que estaban en un armario”, precisó horas después Patricia Frausin, la directora del club, en diálogo con El Litoral, y se lamentó además por los destrozos que hicieron los delincuentes. “Como nos sacaron las rejas tuvimos que poner más barrotes. Pusimos un pizarrón para tapar la falta de vidrios”, agregó resignada.

Por último, Frausin reflexionó: “La sensación es muy fea. A la mujer, la dejaron sus dos ‘compañeros’ que se llevaron nuestras cosa”.

Fuente: Santa Fe