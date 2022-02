Una mujer fue asesinada a golpes en Villa Carlos Paz: detuvieron al exyerno

Una mujer de 62 años fue asesinada a golpes en su vivienda de la ciudad cordobesa de Villa Carlos Paz y por el femicidio fue detenido este lunes el exyerno de la víctima, informaron fuentes policiales y judiciales.

El Ministerio Público Fiscal (MPF) informó que el detenido Miguel Nicolás Garay está sindicado como el presunto autor del crimen de Susana del Valle Sosa, quien el domingo fue hallada malherida y agonizando en su casa del barrio La Cuesta, en la citada ciudad turística de la provincia de Córdoba.

Según las fuentes, la mujer presentaba fuertes golpes en la cabeza y fue trasladada a un centro de salud de la zona donde murió a raíz de esos traumatismos de cráneo.

La información oficial detalla que Garay fue detenido luego de varios allanamientos en Villa Carlos Paz y la ciudad de Córdoba.

En tanto, vecinos de la víctima contaron al Canal 12 de Córdoba que en la vivienda de la víctima escucharon discusiones entre ella, su hija y la expareja de esta, quienes estaban recientemente separados.

En ese sentido, un vecino contó que el ex yerno “iba y volvía con una lata de cerveza en la mano tambaleando porque estaba borracho”, y que previo al crimen de Valle Sosa había discutido con su expareja.

Por ello, los pesquisas creen que en medio de una discusión se sumó la víctima y, en esas circunstancias, fue asesinada a golpes por el ahora sospechoso.

Por su parte, la hija de la fallecida, de nombre Liliana, salió de la casa para denunciar ante la Policía ese primer incidente con su expareja y cuando regresó halló a su madre malherida y toda ensangrentada.

Liliana relató luego a los medios locales que su ex pareja estaba violento: “rompía todo” en la casa donde vive y que entonces llamó a la policía pero no le tomaron el pedido de ayuda porque era necesario contar con una denuncia en la Comisaría.

“Fui dos veces a realizar la denuncia. Tampoco me la tomaron porque yo no estaba golpeada”, manifestó la hija de la víctima y añadió que cuando estaba de regreso de la última y frustrada denuncia “ya era tarde. Me encuentro con él, me pega y trato de defenderme”.

Luego los vecinos llamaron a la policía denunciando el cuadro de violencia y es entonces cuando encontraron a la victima que presentaba graves heridas, en la casa que compartía con su hija, lo que evidenció que el crimen lo había cometido cuando Liliana había concurrido a la Comisaría a insistir que le tomaran la denuncia.

