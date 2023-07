Una niña fue al médico por un dolor de panza, la mandaron a su casa y murió tres días después

Abigail Lucero se despertó con algunos dolores estomacales y otros en el cuerpo. Preocupada, su mamá la llevó hasta un hospital de San Juan, aunque no parecía tener nada grave. El doctor le recetó un ibuprofeno y le dijo que todo iba a estar bien.

Sin embargo, como los dolores siguieron, horas más tarde la llevaron a un sanatorio privado y el diagnóstico fue similar: no había nada de qué preocuparse. Tres días después, la nena de 9 años murió.

Todo comenzó la mañana del sábado 8 de julio, cuando Abigail arrancó el día con diferentes dolencias, algo raro debido a que jamás había tenido problemas de salud. Para prevenir, su mamá, Mara, la llevó a la Clínica Parque Universitario.

“Me dijeron que tenía el estómago inflamado y que el dolor de cuello solo era una contractura. La medicaron con un ibuprofeno y la traje a casa”, relató la mujer en diálogo con TN.

La pequeña fue atendida en el sanatorio privado Cimyn. (Foto: Diario San Juan)

El diagnóstico, al parecer, no era para encender las alarmas. La noche de ese mismo día, la chiquita se brotó y comenzó a tener manchas rojas por todo el cuerpo. Preocupada de nuevo, Mara la llevó a la guardia del sanatonio privado Cimyn. Era la primera vez que iban a ese lugar.

“El médico pediátrico dijo que tenía inflamado el estómago y aseguró que era una intoxicación. Me preguntó qué remedio le recomendaron -en el otro hospital- y me dijo que le sigamos dando lo mismo -por el ibuprofeno-”, sostuvo.

Pero no terminó ahí. “Me seguía sintiendo disconforme, y le hablé sobre el dolor corporal. Le dije que no tenía problema en quedarme en la guardia y pagarle. Pero se molestó y me dijo que yo no le iba a decir cómo hacer su trabajo”.

Luego de esta pequeña discusión, el doctor afirmó que la chiquita tenía un cuadro gripal. “Lo estaba incubando y para prevenirlo nos dio un antibiótico”, le dijo el profesional a Mara.

El domingo, Abi, como le decía su familia, presentó algunas mejorías, aunque pasó gran parte del día acostada. El lunes ya parecía estar 100% recuperada. “No manifestaba nada fuera de lo común, estaba perfecta”, relató su madre.

Gritos, desesperación y el momento de una muerte dramática

Sin embargo, el martes comenzó el calvario. Otra vez la nena empezó a sentirse mal y el dolor que tenía era tan intenso que su mamá -nuevamente- la llevó a la guardia del Cimyn.

Abigail gritaba frenéticamente porque no le costaba respirar. “Se le pusieron las uñas de las manos moradas, sabía que no era algo normal”, dijo indignada Mara.

Abigail no tenía problemas de salud previos. (Foto: gentileza Mara Gatica)

En ese momento de desesperación, una enfermera le tomó el pulso y notó que cada vez tenía menos, por lo que la pequeña fue llevada a urgencias. Esa fue la última vez que sus padres la vieron con vida. Tan solo 10 minutos después, un doctor salió a darles la terrible noticia de que había muerto tras sufrir un paro cardiorrespiratorio.

“Con mi marido pedíamos explicaciones, el médico nos pidió disculpas y nos dijo que no sabía qué era lo que había sucedido. Nos dijeron que había tenido una bacteria por alguna carne que comió. Dijeron que parecía que la causa era esa, pero ni ellos sabían. Nos dieron la noticia y se fueron todos”, señaló indignada.

Y apuntó: “Era algo que se podría haber prevenido, ni bien entró y dijo que no podía respirar, tendrían que haber actuado. Ni la revisaron. El médico que la recibió nunca la tocó”.

La investigación por la muerte de Abigail

El papel de defunción indica que la causa del fallecimiento fue una neumonía. Sin embargo, todavía se están esperando los resultados de la autopsia para determinar con exactitud qué fue lo que pasó.

“Por ahora, la investigación va contra los médicos. Creo que se va a formalizar, ya sea por mala praxis o por homicidio culposo. Entiendo que hubo una negligencia”, adelantó el diálogo con TN el abogado de la familia, César Jofré, y expresó: “Si hay alguna responsabilidad por parte del sanatorio, se verá más adelante”.

En este sentido, contó que se hicieron allanamientos en la clínica y se secuestró documentación. “El miércoles próximo se van a reunir los médicos forenses para ver cuáles son los puntos de una pericia que se va a hacer sobre el cuerpo”, agregó.

Las siguientes semanas serán claves para saber con precisión qué fue lo que le ocurrió a Abigail. “Necesito que se haga justicia, mi hija falleció y no sé de qué. La impotenia de madre es que la dejaron morir. Quiero que paguen”, dijo Mara.