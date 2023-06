Video: Allanaron una casa en Rosario por error y los chicos tuvieron que esconderse debajo de la mesa

Dos hermanitos de cuatro y siete años y su niñera vivieron momentos de pánico luego de que un grupo de las fuerzas especiales de la Policía de Santa Fe irrumpiera de forma violenta en su casa del barrio República Sexta, en el Oeste de la ciudad de Rosario, para llevar adelante un allanamiento ordenado por la Justicia. Sin embargo, todo fue un error: según denunció la familia, los agentes se equivocaron de dirección y entraron a la casa que no correspondía. La secuencia quedó grabada por las cámaras de seguridad ubicadas en el comedor de la propiedad.

El increíble episodio ocurrió este miércoles en horas de la tarde en el marco de una investigación por un homicidio que tuvo lugar en marzo pasado. Los agentes rompieron la puerta de entrada, vidrios y entraron al living, y recién cuando llegó la dueña de la propiedad constataron que se habían equivocado.

En las imágenes se ve y se oye cómo de un momento a otro la mujer y los niños empezaron a escuchar ruidos y golpes en la puerta. En pocos segundos, los menores asustados se vieron obligados a esconderse debajo de la mesa ante la posibilidad de que se tratara de delincuentes que querían ingresar para un asalto. A esa altura no sabían qué pasaba.

La mujer que cuidaba a los menores, por su parte, al sentir la presencia en la entrada de la casa, intento de inmediato evitar que entraran. “No, no”, se escucha decir a la niñera. Ya era tarde. Los agentes encapuchados, con chalecos antibalas y armados fuertemente ya estaban en la casa: habían derribado la puerta. Parecía un operativo antinarco de los que ocurren casi a diario en esa ciudad santafesina.

La mujer en ese momento se arrodilló, no opuso ningún tipo de resistencia y mientras tanto le habló a los nenes escondidos debajo de la mesa para tranquilizarlos. En el medio, los uniformados comenzaron a recorrer la casa para cumplir con la orden judicial. La niñera, aún sin entender nada, tomó entre sus brazos a los menores, mientras observaba cómo los policías revisaban cada rincón de la propiedad. Apenas les preguntaba el motivo del procedimiento. Pero las respuestas no llegaban. Toda la secuencia que se dio a conocer no duró más de 30 segundos y, al parecer, se trató de un grosero error.

“Yo estaba atendiendo en una farmacia, estaba trabajando. La niñera me llamó una vez y no pude atender. La segunda vez sí pude y me dijo que estaban allanando. Sabía que se trataba de un error, no podía ser posible”, expresó a Infobae Cecilia, la propietaria del domicilio. La mujer lamentó que después de un día “nadie se haya comunicado” para pedir disculpas ni para tratar de reparar los daños causados en el inmueble, que fueron la rotura de cerradura y de la puerta principal, vidrios y del placard que está en el dormitorio matrimonial.

“Cuando entré a mi casa pedí hablar con un responsable del procedimiento. Cuando me mostraron el acta figuraba la dirección de un domicilio lindero. No solo hicieron vivir un momento traumático a la niñera, a mis hijos, y rompieron cosas, sino que también le dieron la posibilidad a la persona que estaban buscando de poder profugarse”, reclamó la madre de los niños. Y comentó que, luego de haber leído la orden de allanamiento, se interiorizó en que buscaban detener a una persona por un crimen ocurrido meses atrás. “Nosotros vivimos acá hace tres años”, aseguró.

🚨 ALLANAMIENTO POR ERROR: LA PESADILLA DE DOS HERMANITOS

– Un grupo de fuerzas especiales irrumpió en una casa donde una niñera cuidaba de dos chicos

– Se equivocaron de lugar

📍 Rosario

📲 Hablaron los padres: https://t.co/oO6IB01aK5 pic.twitter.com/ZRoGanrcE5 — Vía Szeta (@mauroszeta) June 22, 2023

“Y yo que pensaba que me había llamado la niñera porque mi nene estaba descompuesto… Cuando fui a casa no noté ningún faltante de nada. Sí cuando revisaron el patio, abrieron y se me escaparon los dos perros, pero ya los pudimos encontrar”, concluyó.

Una vez que los agentes confirmaron que se trataba de un error, -según Omar, marido de Cecilia, quien dialogó con Radio 2-, solo le informaron a la persona que supuestamente estaban buscando que no podía salir de su domicilio, pero con un detalle llamativo: en ese caso no ingresaron a su propiedad.

Según confirmaron fuentes judiciales a Infobae, los allanamientos se realizaron en el marco de una investigación por un homicidio ocurrido en marzo pasado en la zona Oeste de Rosario. Sobre la base de testimonios recolectados en esa investigación se detectó que una persona que habría participado del plan criminal fue llevada a un domicilio de República de la Sexta, que fue el objetivo a allanar este miércoles.

Como los procedimientos de este miércoles fueron varios –un total de cuatro–, una mujer fue detenida en otro punto de la ciudad y será llevada a audiencia imputativa en los próximos días. Mientras se investiga por qué se allanó la casa equivocada.

Fuente Infobae