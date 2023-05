Video: el momento en el que un ladrón desvalijó un kiosco ubicado a metros de un patrullero

Indignación, impotencia y sorpresa. Esa es la mezcla de sensaciones que les dejó a Facundo y Jazmín, los dueños de un kiosco de la localidad bonaerense de Aldo Bonzi, en el partido de La Matanza, el increíble robo que sufrieron el viernes pasado por la tarde, cuando un ladrón ingresó al local y lo desvalijó en cuestión de minutos a pesar de la presencia de un patrullero policial que se encontraba estacionado a pocos metros del lugar del hecho.

De acuerdo a las imágenes que viralizaron los propietarios del comercio en redes sociales, el robo ocurrió entre las 17 y las 17.30. La cámara de seguridad que filma la entrada registró los reiterados intentos del delincuente para romper la reja, lo cual consiguió al hacer palanca en la parte inferior de la misma. Acto seguido, ingresó al comercio y su rostro fue captado por una segunda cámara que se encuentra instalada en el interior del negocio.

Encapuchado, a cara descubierta y con una bolsa de residuos que utilizaba a modo de piloto para resguardarse de la lluvia que caía en ese momento, el delincuente entró al kiosco y procedió a robar distintos productos, en su mayoría cigarrillos y chocolates. Con el objetivo cumplido, y ante la sorprendente inacción de los policías que estaban ubicados a pocos metros, el sospechoso salió del lugar con dos bolsas llenas de mercadería valuada en cerca de 300 mil pesos y se retiró caminando como si nada hubiera ocurrido.

Tres horas pasaron para que Facundo y Jazmín se enteraran de lo sucedido. Recién a las 8 de la noche, cuando suelen comenzar la jornada laboral, los kiosqueros arribaron a su local y notaron que alguien había ingresado por la fuerza a pesar de la presencia policial. “Bueno gente, para todos lo que se preguntan y ven cómo nos rompieron toda la reja, tenemos un patrullero que está hace tres semanas en la puerta del negocio. Y no vieron nada. Ellos dicen que hicieron el cambio de turno a las 4 de la tarde. A las 5 y 2 minutos el chabón estuvo 15 minutos forcejeando la reja para romperla, y los chicos del patrullero nada vieron. Estaban durmiendo la siesta, jugando con el teléfono…”, denunció Facundo en un tercer video viral.

Aún incrédulos por lo sucedido, los propietarios del kiosco dialogaron ayer con la prensa y aseguraron que están “más sorprendidos que indignados”.

“El patrullero está hace como un mes acá, y la verdad que nunca me sentí tan seguro, entre comillas, porque nosotros hacemos delivery y a veces salimos y volvemos con el auto toda la noche. Y te da miedo, porque acá roban bastante”, aseguró Facundo a los periodistas que aguardaban su testimonio en la puerta de su kiosco.

Luego, el joven relató el momento en el que él mismo se acercó al móvil perteneciente al Grupo de Apoyo Departamental (GAD) de la Policía Bonaerense para denunciar el robo. “Estaban ahí estacionados, estuvieron supuestamente todo el día. Cuando yo llego al kiosco a las 8 de la noche para abrir, me doy cuenta de que está todo tirado. Los chocolates desaparecieron todos, el freezer estaba corrido y la reja toda doblada como si la hubieran palanqueado. Salgo, voy hasta el patrullero, golpeo (la ventanilla) y el muchacho estaba viendo el teléfono. Bueno, puede pasar… Y le digo “te hago una pregunta, ¿estuvieron todo el día acá? Porque me entraron a robar el negocio”. Y ahí se bajaron los dos. Me decían que no podía ser”, recordó.

“Entró, estuvo 20 minutos adentro, salió, se acomodó y se fue caminando como si nada”, acotó Jazmín.

El colmo de la situación se dio cuando uno de los policías se molestó con Facundo porque este le dijo “no boludo, me robaron todo” -sin tono ofensivo-, en medio de la desesperación por haber perdido miles de pesos en mercadería. “Eh, ¿cómo boludo´?”, reaccionó el policía. Y el joven inmediatamente se corrigió: “No, disculpá, no sé cómo decirte…”.

Pero eso no era todo. Cuando los dos policías se acercaron al lugar, que literalmente estaba a 10 metros de su posición, ambos trataron de desmentir el robo. “La chica dice que por esa reja no entraron, pero cuando la agarró se le cayó encima. Era todo insólito. No podíamos creer que el patrullero estaba a unos metros”, señaló indignado.

El sábado, un día después del robo, el comisario del partido bonaerense de Morón se acercó hasta el comercio y ofreció las disculpas a los damnificados: “Estábamos arreglando la reja y apareció un auto. Se acerca un hombre en muletas y era el comisario de Morón. Y me dijo: ‘No sé cómo pedirte disculpas. No me da la cara. No puedo entender cómo adelante de un patrullero mirando a la puerta no se hayan dado cuenta de que había un hombre forcejeando la puerta’”.

Al compartir las imágenes de toda la secuencia en redes sociales, fueron varios los vecinos de la zona que se comunicaron con Facundo y Jazmín para advertirles que habían visto al sospechoso en reiteradas oportunidades. “Una señora me dijo que lo vio en un colectivo de la línea 97 y le iba contando que ya se hizo el día con chocolates y cigarrillos, y le regaló un chocolate al chofer antes de bajarse”, contó la kiosquera con una irónica sonrisa.

Por su parte, Facundo concluyó: “Nunca nos pidieron disculpas, pero sí se asustaron cuando pasó todo eso”.

El rostro del delincuente quedó filmado por una de las cámaras de seguridad del kiosco.

Fuentes judiciales consultadas por Infobae confirmaron que la investigación está a cargo de la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio (UFIJ) N° 3 de La Matanza, a cargo del doctor Gastón Bianchi. Al momento no hay detenidos, según precisaron a este medio.

En cuanto a la falta de intervención del personal policial que se encontraba a pocos metros del kiosco cuando ocurrió el robo, se inició un proceso penal con intervención de la Ayudantia de gravedad institucional, a cargo de la doctora Andrea Palin. Mientras tanto, desde Asuntos Internos dispusieron la desafectacion de ambos efectivos.

El patrullero del Grupo de Apoyo Departamental (GAD) de la Policía Bonaerense.

