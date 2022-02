“Voy a honrar sus almas”: la madre de las niñas fallecidas en Chubut despidió a sus hijas con un emotivo posteo

Luego de que la semana pasada se conociera la triste noticia del accidente en el que murieron 4 personas a 15 kilómetros de la ciudad de Puerto Madryn, este domingo la madre de las menores fallecidas despidió a sus hijas con un emotivo posteo.

Se trata de Estefanía Leon, madre de las jóvenes y ex pareja de Enrique García, otra de las víctimas del lamentable episodio.

En su Facebook, Leon publicó un emotivo posteo en el que recuerda: “Fuimos besos, fuimos abrazos y caricias, fuimos amigos y compañeros de viaje, fuimos una familia y amor incondicional”.

“¡Fuimos caminos separados con universos juntos! Fuimos fuerza y equilibrio. Amaneceres de colores y sonrisas infinitas”, agregó.

Y sumó, recordando a quien una vez fuera su compañero de vida: “El mejor papá que el mundo me regalo para nuestras hijas, solo me queda agradecer tanto tanto”.

En ese sentido, Leon dedicó también palabras para sus hijas. “A MIS HIJAS NO TENGO PALABRAS, SOLO SILENCIO”, dijo.

Y remarcó: “Hoy me queda no entender el plan divino y renegar contra todo el sistema de vida…

No hay palabras, no hay consuelo, no hay fuerzas solo rezar para lograr integrar algún día todas estas emociones con amor. ¡Con lágrimas y casi sin poder escribir, Alto Alto Alto con el ruido de las olas y el silencio de las montañas encuentren su camino lleno de luz!”.

“¡YO ACA ME QUEDO voy a honrar sus almas! Voy Amarlos infinitamente siempre”, fue el emotivo cierre elegido por la mujer para despedir y homenajear a las jóvenes oriundas de Caleta Olivia.

Fuente ADN Sur