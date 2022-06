“Ya no aguantaba más”: el relato de la mujer de 65 años que descuartizó a su pareja

Mafalda Beatriz Secreto tiene 65 años, es costurera y modista y hace tres años su nombre recorrió los medios de comunicación después de un crimen espeluznante. Entre la noche del 31 de mayo y la madrugada del 1° junio de 2019, la mujer mató y descuartizó a su pareja, José Luis Arena (59), en la casa de la localidad bonaerense de Colón donde ambos convivían. Tiempo después, Secreto aseguró en una entrevista que el hombre era un «manipulador, vividor» y «maltratador», y que lo mató porque «ya no aguantaba más».

Desde entonces, Secreto permaneció detenida y el próximo lunes comenzará a ser juzgada. Su defensa, asumida por la abogada Raquel Hermida Leyenda, adelantó que pedirá la absolución, al sostener que ella fue víctima de violencia de género y drogada para ejercer la prostitución contra su voluntad.

Desde la Unidad Penal 47 de San Martín, donde Secreto se encontraba detenida, en noviembre de 2019 la mujer concedió una entrevista a Telefe Noticias, en donde relató el calvario que vivió con José Luis Arena, a quien había conocido de joven y «de grande» se reencontraron.

«Empezamos a conversar por Facebook, me buscó él, muy comprador, muy conquistador», contó Mafalda, quien sabía que Arenas había sido «pirata del asfalto» pero que pensó «equivocadamente que él había dejado atrás todo eso».

De acuerdo a su versión, el hombre al principio «era encantador», pero «cuando empezó a tomar cocaína de nuevo (…) él empezó a ponerse violento».

«Para ocultar los golpes yo vivía maquillándome y poniéndome anteojos de sol, siempre, porque no quería que la gente me viese golpeada», afirmó Secreto y añadió: «Prácticamente como que yo estaba secuestrada por él, no me dejaba tener amigas, no me dejaba conversar por teléfono con mis hijas».

Al reiterarse los episodios violentos, la mujer radicó una denuncia y se impuso una restricción de acercamiento, pero luego de amenazarla la llevó «al juzgado» a retirarla.

A su vez, Secreto aseveró que el quiebre se dio cuando detectó que a su nieto de un año y cinco meses, Arenas le había dado Clonazepam.

«Esa noche discutíamos porque me corto el teléfono él cuando yo hablaba con mi hija de Carlos Paz, yo ya entré en crisis porque yo ya no aguantaba más, paso por la computadora donde él había dejado un arma (…) me acerco a donde está él y le digo ´José´. Él estaba mirando televisión recostado en la cama y yo saqué el arma y tiré«, relató Mafalda.

Luego, señaló que entró «en shock», y que ya no se acuerda «de nada».

Por último, al definir a Arenas, expresó que «manipulador sería la palabra, vividor, maltratador».

Fuente Agencia Télam