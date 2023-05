Alberto Fernández felicitó a Santiago Peña, el presidente electo de Paraguay

Presidentes y dirigentes de la región expresaron este domingo sus felicitaciones al electo mandatario de Paraguay, Santiago Peña, por su triunfo en los comicios y lo instaron a un futuro trabajo en común.

“Me comuniqué telefónicamente con el presidente electo @SantiPenap, a quien felicité por su triunfo en Paraguay”, escribió en su cuenta de la red twitter el presidente Alberto Fernández.

Manifestó además su saludo afectuoso al “pueblo hermano” de Paraguay, al que le deseó “un gran futuro”. “Latinoamérica debe unirse, la integración es el camino”, concluyó el mandatario.

Desde Brasil, el presidente Luiz Inácio Lula Da Silva envió sus congratulaciones y propuso “trabajar por tener relaciones cada vez mejores”.

«Felicitaciones al presidente electo de Paraguay, Santiago Peña, por ganar las elecciones. Buena suerte en su mandato. Trabajemos juntos por relaciones cada vez mejores y más fuertes entre nuestros países y por una América del Sur con más unidad, desarrollo y prosperidad», afirmó Lula en su cuenta de Twitter.

Brasil y Paraguay comparten la represa de Itaipú, la más grande del mundo, y este año deben renegociar los términos del acuerdo, clave para la economía paraguaya.

Parabéns ao presidente eleito do Paraguai @SantiPenap pela vitória nas eleições. Boa sorte no seu mandato. Vamos trabalhar juntos por relações cada vez melhores e mais fortes entre nossos países, e por uma América do Sul com mais união, desenvolvimento e prosperidade 🇵🇾🇧🇷