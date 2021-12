Alberto Fernández: “Que el 2022 sea el año de los acuerdos para una sociedad más justa”

El presidente Alberto Fernández envió este viernes un “fuerte y sincero abrazo” a quienes transitan estas fiestas “recordando a quienes ya no están” como consecuencia del coronavirus, llamó a los argentinos a «aprender de lo vivido y mirar hacia adelante», a sellar «grandes acuerdos en procura de una sociedad más justa» y a confiar en que se inició la «recuperación económica», con un crecimiento «superior al 10%».

«Hagamos que 2022 sea el año de los grandes acuerdos en procura de una sociedad más justa; animémonos a hacer de la Argentina una sociedad inclusiva que ponga fin a la cultura del descarte; aquí no sobra nadie; todos y todas hacemos falta, ese es el compromiso que me impulsa cada día», pidió el Presidente.

En vísperas de la celebración de la Navidad, Fernández difundió en cadena nacional un mensaje a los habitantes del país, grabado el jueves en su despacho de Casa de Gobierno, en el que también pidió a los argentinos seguir con los cuidados y a continuar con la vacunación ante el acelerado aumento de casos de coronavirus registrado en los últimos días.

«Que este reencuentro no nos haga olvidar el momento que atravesamos. Cuidemos y respetemos las medidas sanitarias que ya todos conocemos. No nos relajemos ni bajemos los brazos. Esta pandemia no ha acabado y deberemos prepararnos para seguir enfrentándola. Ya sabemos cuál es el camino: seguir vacunándonos y cuidándonos. Lo hemos hecho y hemos controlado la situación. Debemos seguir haciéndolo», expresó el jefe de Estado, quien viajó hacia la residencia oficial de la localidad balnearia de Chapadmalal, donde permanecerá durante la celebración de Nochebuena y Navidad, acompañado por la primera dama Fabiola Yáñez.

En el mensaje -con el que recuperó la tradición de nuestro país y muchos países del mundo del saludo presidencial por las fiestas-, Fernández dedicó sus primeras palabras a quienes perdieron en este año a personas de su entorno, producto de un «año difícil» y de una «pandemia larga y dolorosa que se llevó la vida de miles de argentinos».

«En estas fechas de celebración, de encuentro, reunión y unión familiar habrá muchos lugares vacíos en las mesas argentinas. Quiero mandarles un fuerte y sincero abrazo a quienes enfrentarán estas fiestas recordando a quienes ya no están«, reflexionó el jefe de Estado, pero subrayó: «Es un momento para estar cerca unos de otros, para apoyarnos y abrazarnos. Es tiempo de balances, reflexiones y propósitos. De aprender de lo vivido y mirar hacia adelante con esperanza».

Con esa perspectiva, el mandatario pidió tener en cuenta que el 2021 fue un año en el que los argentinos demostraron que podían «superar sus problemas».

«Nos comprometimos, por ejemplo, colectiva e individualmente con la campaña de vacunación y hoy estamos en unas cifras que son comparables con las de los países europeos. Gracias a todos y a todas por poner el hombro por Argentina«, enfatizó Fernández y se refirió así al logro de haber alcanzado en el país el 70% de su población inmunizada con dos dosis de la vacuna contra el coronavirus.

Además, ponderó que «este fue el año que dio inicio a la recuperación económica» y aseguró: «Después de tanto dolor y tanta postergación, estamos avanzando y creciendo. Hay más actividad económica, más producción, más exportaciones, más trabajo y más consumo. Estamos cerrando el año con un crecimiento superior al 10%, que es incluso más alto que el que tuvimos con Néstor (Kirchner) cuando salimos de la dolorosa crisis del 2001».

«Vamos por el buen camino. Encontramos la vía de la recuperación, la senda del crecimiento. Todavía queda mucho camino por recorrer para que esta recuperación llegue a cada familia argentina. Pero es que veníamos de muy muy atrás…. Ahora sí, ya estamos encaminados y avanzando. Tengamos confianza. Vamos bien y vamos a estar mejor«, insistió el Presidente en su mensaje.

En este contexto, Alberto Fernández exhortó a que el 2022 encuentre a los argentinos «más unidos y fuertes» y a «todos y todas empujando para el mismo lado» porque -dijo- «necesitamos juntar manos, esfuerzos, talentos y recursos».

«La Argentina se merece que, desde la política y la sociedad, centremos todos nuestros esfuerzos en la recuperación económica para que salgan de la pobreza quienes hoy han caído en ella y para que todos y todas encuentren un empleo que les devuelva el derecho que tiene todo el que trabaja«, remarcó.

También pidió «respetar la pluralidad» de la democracia «para que la convivencia sea armónica», pero advirtió: «toda diferencia debe ceder para que unidos nos ocupemos de favorecer a los más postergados; una vez más les recuerdo que primero están los últimos».

«Tenemos por delante una serie de desafíos que marcarán el futuro del país y de las próximas generaciones. Si el 2021 fue el año de la vacunación y de la reactivación económica, hagamos que 2022 sea el año de los grandes acuerdos en procura de una sociedad más justa. Animémonos a hacer de la Argentina una sociedad inclusiva que ponga fin a la cultura del descarte. Aquí no sobra nadie. Todos y todas hacemos falta. Ese es el compromiso que me impulsa cada día», enfatizó.

Como despedida, pidió que, al levantar la copa para brindar esta medianoche, «pensemos en nuestro querido país» y «hagamos que Argentina sea un deseo compartido, un camino que se convierta en una gran avenida de prosperidad en la que caminemos con firmeza sin dejar a nadie atrás».

«Desde el 1º de enero de 2022 trabajemos, todos y todas juntos, para que todos nuestros sueños empiecen a hacerse realidad», insistió el Presidente y dedicó «Felices Fiestas y feliz año nuevo para todos y todas».

Alberto Fernández junto a la primera dama Fabiola Yáñez, llegó durante la tarde del viernes a la ciudad de Mar del Plata, desde donde se trasladó en helicóptero hacia la residencia oficial de Chapadmalal, para celebrar la Nochebuena y Navidad.

Pasadas las 16, Fernández arribó en un vuelo al aeropuerto internacional Astor Piazzolla de la ciudad de Mar del Plata, desde donde se trasladó hacia la residencia presidencial, situada a 25 kilómetros al sur de la ciudad balnearia.

Más temprano, en el partido bonaerense de Temperley, el jefe de Estado visitó un hogar para niños y mujeres en situaciones de vulnerabilidad y violencia, que forma parte de una red sostenida por los curas villeros.

Allí, Fernández ratificó su compromiso de «dar respuesta» a través del Estado a los más necesitados.

«Me llevo todo lo que me han dicho con el compromiso de dar respuesta con un Estado que haga su vida mejor», escribió el Presidente en las redes sociales, donde posteó también una serie de fotos y un video junto a niños, jóvenes y mujeres que expresaron: «Feliz Navidad para todos».

Se trata de la asociación civil ´No seas pavote´, «que articula con los Hogares de Cristo de los curas villeros», según detalló Fernández.

«Llevan adelante la noble y urgente tarea de atender y acompañar a personas en situación de calle, consumo problemático y a víctimas de violencia», destacó el jefe de Estado.

Además, subrayó que desde esa organización se sostiene, «entre otros espacios, la casa Teresita donde alojan mujeres, niñas y niños en situación de violencia de género».

Con esta actividad, el Presidente transcurrió las horas previas a la celebración de la Navidad.

