Argentina busca avanzar en un rápido acuerdo con el FMI para despejar vencimientos

La gira del presidente Alberto Fernández por Europa dejó un panorama claro de que el Gobierno buscará avanzar en un rápido acuerdo con el FMI, lo que posibilitaría que la Argentina logre su objetivo de no pagar los fuertes vencimientos de capital con el organismo y con el Club de Paris en 2021 y, al mismo tiempo, cuidar las reservas o utilizarlas para afrontar la emergencia causada por la pandemia.

La afirmación del presidente argentino de que la Argentina buscará “un rápido acuerdo con el FMI”, posibilitó el respaldo explícito de los mandatarios europeos, que ejercen presión tanto en el directorio del Fondo como en el Club de París, organismo al cual la Argentina debe pagarle este mes US$ 2.400 millones y el Gobierno buscará también posponer estos vencimientos.

“Deseamos que la Argentina llegue a un acuerdo (con el Fondo Monetario Internacional) para reestablecer el programa económico de su país. Sé de sus esfuerzos. Francia está de su lado y queremos que la Argentina hable de forma constructiva con los acreedores del Club de París”, se explayó el presidente francés Emmanuel Macron el miércoles último en una declaración conjunta con el mandatario argentino en el Palacio del Elíseo.

En tanto, el primer mandatario de Portugal, António Costa, fue más allá con el respaldo al país, y apoyó explícitamente el pedido argentino de eliminar las sobretasas que paga la Argentina al FMI, al ser considerado un país de ingreso medio.

Por su parte, el presidente italiano, Mario Draghi, también respaldó al país. En este sentido, Draghi se mostró de acuerdo con Fernández sobre la propuesta de bajar los intereses, lo que es “un objeto de discusión” con el FMI, acotó.

El plazo de gracia con el Club de París vence a fines de julio, y la Argentina utilizará ese tiempo para pulir detalles técnicos con el FMI y avanzar luego en un acuerdo que pueda ser aprobado por el directorio.

De hecho, el ministro de Economía, Martín Guzmán, coincidió en Roma con la vicedirectora del departamento Occidental y quien lleva adelante las negociaciones técnicas con el país, Julie Kozack, y mantuvieron al menos dos extensas reuniones de trabajo los dos días previos al seminario internacional sobre deuda en el Vaticano, “Soñando con un mejor recomienzo”, donde ambos tenían previsto disertar.

Allí también expusieron la titular del FMI, Kristalina Georgieva; la secretaria del Tesoro de los Estados Unidos, Yanet Yellen, el ex candidato a presidente de EEUU y enviado especial de Joe Biden por el Clima, John Kerry, y el premio Nobel Joseph Stiglitz, entre otras figuras.

La Argentina afronta un vencimiento de US$ 3.800 millones en concepto de capital, a pagarse a partir de septiembre, durante el 2021.

De esta forma, si logra un acuerdo con el FMI se ahorrará, al menos US$ 6.200 millones, a pagar tanto al Fondo como al Club de París sólo en 2021, un año donde la pandemia sigue golpeando fuerte al país.

El Gobierno necesitará el aval del Congreso para avanzar en un acuerdo con el Fondo.

La Argentina, por otro lado, obtendría cerca de US$ 4.350 millones en DEG, la moneda del FMI, que pasarían a engrosar las reservas internacionales, si prospera la iniciativa de Kristalina Georgieva de emitir más Derechos Especiales de Giro (DEG).

Georgieva volvió a mencionar el viernes en el discurso brindado en el Vaticano, su expectativa de que se apruebe esta iniciativa para ayudar a los países de ingresos medios y bajos a paliar la emergencia económica y sanitaria que originó la Covid 19.

It is so important to imagine the world as it ought to be & work toward it. Great seminar at Pontifical Academy of Sciences, w/@SecYellen @ClimateEnvoy @Martin_M_Guzman @NadiaCalvino #DanieleFranco @JosephEStiglitz @JeffDSachs @rajshah & others. My speech: https://t.co/6YpY1oX4PT pic.twitter.com/K4HeN8UNfD