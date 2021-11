Argentina Hace: firman la construcción de playones deportivos y pavimentación de calles en el interior

El ministro del Interior, Miguel Acevedo, encabezó este viernes en el Salón Comedor de Casa de Gobierno, la firma de convenio en el marco del programa Argentina Hace por el desembolso de fondos para la construcción de playones deportivos y pavimentación de calles en 10 comunas y dos municipios.

“Cuando llegan los fondos a la provincia es necesario transferirlos a las comunas. Estamos en esa etapa, así que próximamente vamos a iniciar las ejecuciones de las obras”, dijo Acevedo.

Al respecto, afirmó que “se harán adjudicaciones como corresponde de acuerdo a como lo pide el programa y con eso ya se da inicio a cada una de las obras”.

Por otro lado, el subsecretario del Ministerio del Interior, Alcides Salomón, destacó el impacto positivo para el interior de la mano de la obra pública. “Hay comunas donde en un lugar que antes había un monte hoy se construye un playón deportivo y eso también tiene que ver con la seguridad y la inclusión”, expresó.

Trancas fue uno de los municipios beneficiados en la firma de esta mañana junto a la comuna de Benjamín Paz por obras para cambiar la realidad de los vecinos. “Donde no había asfalto hoy hay, donde no estaba el secundario hoy está, donde no había jardín de infantes hoy hay y donde no había comisaria hoy existe”, subrayó el intendente Roberto Moreno.

“El playón deportivo será una realidad. Lo esperábamos mucho porque tendremos, como decía San Juan Bosco, ‘mente sana, cuerpo sano’ para los jóvenes, adultos y adultos mayores”, cerró.

La intendenta de Alberdi, Sandra Figueroa, también formó parte del convenio en el que acordaron avances para el complejo municipal. “Las obras que vamos a ejecutar serán el sistema de mantenimiento de la pileta, caminaría interna, iluminación externa, refacción de los vestuarios y en un sector de la cerca perimetral”, contó.

Entre las comunas beneficiadas estuvieron Gastona, Lamadrid, Los Ralos y Santa Ana. “Hoy empieza una etapa importante para nuestro pueblo para adoquinar calles por $12 millones y medio. Más adelante vendrán muchas otras obras como un playón deportivo, el acceso de Santa Ana que es una obra de 120 millones de pesos y la repavimentación de la ruta 332”, dijo Diego Reales, comisionado de Santa Ana.

Por su parte, Juan Brandan, comisionado de Los Ralos salió conforme de la reunión tras acordar la inversión de $11 millones para el playón deportivo. “Ya estamos trabajando con el Argentina Hace haciendo toda la pavimentación de las calles principales de la comuna y pronto a través del UNOPS haremos nuestra plaza principal”, cerró.