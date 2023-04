Aseguran que Tucumán es la provincia con mayor cantidad de localidades conectadas con fibra óptica

Con la presencia del presidente de la Nación, Alberto Fernández; el jefe de Gabinete de Ministros, Agustín Rossi; el ministro del Interior, Eduardo Wado De Pedro; la secretaria de Innovación Pública, Micaela Sánchez Malcolm; y el presidente de ARSAT, Facundo Leal, se presentó Mi Pueblo Conectado, el programa federal de impacto directo que llevará conectividad satelital y recursos digitales a más de 370 localidades de la Argentina que cuenten con un acceso a internet deficitario o nulo. Ya se firmaron convenios con 19 de las 23 provincias que forman parte de Mi Pueblo Conectado.

Con una inversión total de $1.100 millones, el objetivo de la iniciativa es promover el acceso universal a la conectividad y a las nuevas tecnologías como herramientas de información y conocimiento y propiciar la reducción de brechas digitales, así como impulsar políticas públicas para innovar en la gestión de gobierno, generando bienestar, inclusión y ampliando derechos para toda la población.

Durante la presentación de Mi Pueblo Conectado, el presidente Alberto Fernández señaló: “Hoy estamos dando un paso muy importante no solamente en materia de conectividad, sino en favor de la calidad de vida de la gente. Y un paso que iguala a la sociedad argentina, porque el acceso a internet y al conocimiento no es patrimonio de unos pocos”. También enfatizó que “esta iniciativa es parte de esa reafirmación democrática que todos los días debemos dar, porque la democracia no es un juego de palabras: es animarnos a ampliar derechos. Y es también atender lo que el pueblo necesita. Llevar internet es democratizar a la sociedad”.

Desde Tucumán, Ramiro Rearte, delegado del Ente Nacional de Comunicaciones (ENACOM), destacó: «Esto responde a la lógica con la que venimos trabajando en ENACOM, con el objetivo de conectar a todos aquellos lugares que no tenían fibra. De este modo estuvimos trabajando en Famaillá, Tafí Viejo, Las Talitas y Villa Carmela, solo por nombrar algunas localidades. Estas son zonas en la que se hacen despliegues a través de ARSAT. Siempre destacamos que uno de los trabajos de ENACOM es incentivar e impulsar las acciones de las pequeñas y medianas empresas».

Rearte agregó que «este programa lo comenzó Juan Manzur, cuando fue jefe de Gabinete, y rápidamente nos pusimos a trabajar de forma articulada». «Nos pone orgullosos impulsar un programa tan federal, en donde nosotros somos la provincia con mayor cantidad de localidades, esto muestra el trabajo en conjunto de comunas y municipios, junto a las provincias y Nación», cerró el funcionario.

Los criterios que se utilizaron para seleccionar las localidades fueron extraídos del Registro Federal de Gobiernos Locales (ReFeGLo) y del Índice Federal de Inequidad Territorial (IFIT), construidos por el Observatorio Municipal dependiente de la Subsecretaría de Relaciones Municipales del Ministerio del Interior. Gracias a estos instrumentos se detectó el grado de vulnerabilidad de infraestructura de telecomunicaciones de las localidades y la urgencia que existe para llegar con soluciones de conectividad a esos lugares.

A través de la Resolución 19/2022 publicada en el Boletín Oficial a fines del año 2022, la Secretaría de Innovación Pública se comprometió a facilitar el acceso a Internet satelital en puntos abiertos y cerrados, al tiempo que financiará la adquisición de equipamiento informático y pondrá a disposición servicios digitales para favorecer la transformación digital de gobiernos locales, sobre todo mediante estrategias de formación y capacitación. Para ello, la oficina que lidera la secretaria Micaela Sánchez Malcolm trabaja en coordinación con provincias y municipios.

Más voces tras la presentación

Rossi afirmó que Mi Pueblo Conectado es “una buena oportunidad para entender que, a veces, lo que no hace el Estado no lo hace nadie”; y agregó: “Esta política tiene como objetivo achicar la brecha digital. Es un programa articulado entre cuatro áreas, como mínimo, del Estado Nacional que converge detrás de un objetivo: que cada una de las localidades del territorio nacional sea parte de la construcción de esta Argentina federal”. Asimismo, el Jefe de Gabinete dijo que “buscamos disminuir la brecha digital para que un chico, un joven, un adolescente, pueda interactuar, operar, desarrollar, programar aún desde lugares alejados de los centros demográficos”.

A su turno, De Pedro realzó que con Mi Pueblo Conectado “vamos a poder incluir a muchos pibes y a muchas pibas que están desconectados, que quizás tienen computadoras pero no tienen internet en el pueblo; que no se pueden conectar a internet para ser parte de esta inclusión digital”. A continuación, celebró el “trabajo en conjunto que permitió poder identificar esos más de 370 pueblos de la Argentina, de ese interior profundo, que no cuentan con conectividad. Es la primera vez que el Estado nacional tiene un registro de gobiernos locales, un registro con información actualizada, que permite a todo el Gobierno pensar y planificar políticas públicas. Para nosotros es un honor poder aportar este tipo de herramientas”.

Por su parte, la secretaria Sánchez Malcolm destacó que “el principal objetivo de Mi Pueblo Conectado es seguir trabajando en la reducción de brechas de acceso y de uso para poder garantizar conectividad para todas y todos los argentinos. Estimamos llegar a más de 3 millones y medio de personas con este programa, que es producto del trabajo mancomunado de gran cantidad de organismos del Estado nacional, de las provincias y de los municipios”. Luego, remarcó: “Es importante pensar que en 2023 estamos reivindicando y defendiendo los 40 años de democracia. Y la democracia es también el derecho a expresarnos, es también el derecho a tener conectividad, sobre el cual venimos trabajando fuertemente desde el inicio de la gestión. Nosotros y nosotras creemos que Mi Pueblo Conectado es también una punta de lanza para poder garantizar más derechos para todos los argentinos y las argentinas”.

En la misma línea, Leal consideró que “la conectividad es un derecho de todas y todos” y que “la ruralidad debe tener las mismas condiciones que aquellos que vivimos en los grandes centros urbanos. Con Mi Pueblo Conectado estamos haciendo que a las localidades remotas les llegue ese derecho de conectividad”.