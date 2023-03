Ciclo Lectivo de Adultos: “Nunca es tarde para terminar la escuela”, dijo Lichtmajer

El Ministro de Educación, Juan Pablo Lichtmajer, participó del acto de inicio del ciclo lectivo 2023 de la Dirección de Jóvenes y Adultos y Educación No Formal en el Centro de Educación de Jóvenes y Adultos (CEJA) Paula Albarracín de Sarmiento, Capital.

Además estuvieron presentes la subsecretaria de Educación, Patricia Fernández; el director de Jóvenes y Adultos y Educación No Formal, Federico Periotti; directores y coordinadores de modalidad, supervisores, directivos de otras escuelas, alumnos y familias.

El CEJA Paula Albarracin de Sarmiento tiene una matrícula estimada para el Ciclo Lectivo 2023 de 350 estudiantes, aumentándola con respecto a las 2022. La institución ofrece las siguientes trayectorias, Bordador Artesanal, Tejedor de Telar, Confeccionista Textil Industrial, Confeccionista a Medida o Modista/o, Confeccionista de Disfraces a Medida, Cocinero, Oficial Facturero, Panadero, Peluquero/a Profesional, Productor de Papel Artesanal, Productor de Ornamentos para Eventos, Productor Textil Artesanal, Productor de Objetos Decorativos de Madera e Instalador Sanitarista Domiciliario.

«Hoy nos convoca una ocasión muy especial porque estamos dando inicio a un nuevo ciclo lectivo en donde se renueva la creatividad y los proyectos. En la provincia hay alrededor de 100 mil adultos de la modalidad; por cada persona que tiene el coraje, la decisión y voluntad de terminar la escuela de grande o para hacer un curso de los tantos oficios que brindamos, hay un niño o una niña que no la deja porque ven el ejemplo. El camino es la Educación y nunca es tarde para terminar la escuela», reflexionó Lichtmajer.

Por su parte, Federico Periotti, comentó «estamos dando inicio a este ciclo lectivo con la presencia del ministro Lichtmajer. Toda la comunidad de adultos, tanto estudiantes como docentes, directores y supervisores, tienen un gran cariño por el ministro por todo el crecimiento que se produjo en estos años; es un motivo de alegría que esté hoy acá dando el inicio del ciclo lectivo».

La directora de la Escuela de Formación Profesional Paula Albarracín de Sarmiento, Ángela Reynaga, agregó que «en octubre la escuela cumple 79 años. Funcionan trayectos formativos; tenemos una fortaleza muy grande que es nuestro local propio porque no tenemos que desarmar nuestros talleres para desocuparlos. Es un orgullo este acto, el ministro de Educación siempre está presente».

Por último, María Nieves Medina, alumna del profesorado de Corte y Confección, contó «el año pasado aprobé las materias con 10, así que este año voy a estar de escolta o de abanderada. He aprendido mucho y sé que me quedan muchas cosas más por aprender; le pongo muchas ganas porque me encanta la carrera y el grupo humano de profesoras y compañeras es hermoso. Estoy cercana a jubilarme y quiero poner un taller de moldería porque hay muchas mujeres que me piden ayuda, estoy feliz y extrañaba la escuela».