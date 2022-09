Comenzó la agenda oficial de las Provincias del Norte Grande en Estados Unidos

«Vamos a plantear fortalecer y ampliar la relación comercial con Estados Unidos, y más allá de resaltar la importancia del limón y el arándano, el objetivo es proponer muchos otros productos para comercializar, junto a la oferta turística para que también sea tenida en cuenta. Además mantendremos reuniones con autoridades del Banco Mundial donde vamos a presentar las obras que requieren este financiamiento internacional». Con estas palabras, Regino Amado, vicepresidente de la Honorable Legislatura, se refirió a la «Agenda Federal: Visita de las Provincias del Norte Grande a los Estados Unidos», cuya agenda oficial comenzó este lunes por la tarde en el país del Norte del continente y se extenderá hasta el primero de octubre.

Además de Amado, de la comitiva participan Raúl Jalil, gobernador de Catamarca; Jorge Capitanich (Chaco), Gildo Insfrán (Formosa), Gerardo Morales (Jujuy), Ricardo Quintela (La Rioja), Oscar Herrera Ahuad (Misiones), Gustavo Sáenz (Salta), Gerardo Zamora (Santiago del Estero); el ministro del Interior de Nación, Eduardo De Pedro; y el embajador de Argentina en Estados Unidos, Jorge Argüello.

«Nuestra provincia comercializa 150 productos a 160 países. El objetivo es poner mas productos en la mesa. Es un orgullo poder representar en esta misión al gobernador Osvaldo Jaldo y a nuestra provincia, y también ser parte de la región del Norte Grande, que de forma unificada tiene muchas más posibilidades de conseguir los objetivos planteados en forma grupal y también individual para cada provincia», agregó Amado.

Según se informó en forma oficial, la agenda de este lunes incluyó un Encuentro de trabajo con los principales Think Tanks en la Embajada Argentina, bajo el título “El potencial del Norte Grande en la relación bilateral con EE.UU.: energía, seguridad alimentaria, minería y reconversión eléctrica”. Los Think Tanks participantes son Wilson Center, Inter-American Dialogue, Council of Americas, Eurasia Group, Fundación NDI (Think Tank del Partido Demócrata), Fundación IRI (Think Tank del Partido Republicano), Atlantic Council, CSIS. Mañana, en tanto, habrá reuniones con autoridades del Banco Mundial y representantes ante el BID.

Ya estamos en Washington comenzando una semana de mucho trabajo con los gobernadores del Norte Grande; una región heterogénea con el interés común de seguir potenciando un perfil productivo para generar empleo argentino.



Gracias embajador @JorArguello por recibirnos. pic.twitter.com/QVFghYu1aH — Wado de Pedro 🇦🇷 (@wadodecorrido) September 26, 2022