De Manzur para Jaldo y compañía: “Le vamos a ganar y por mucho”

El presidente del Partido Justicialista de Tucumán, Juan Manzur, visitó este martes por la tarde la comuna de Monte Bello, en el departamento Río Chico, en donde encabezó un encuentro con dirigentes de la zona que fue organizado por Sergio Mansilla y Elia Fernández de Mansilla, y en donde estuvo acompañado por los precandidatos de la lista Lealtad Peronista del Frente de Todos, Sandra Mendoza y Pablo Yedlin.

El conductor del peronismo local ponderó la gestión de la precandidata Elia Fernández de Mansilla en Aguilares, a quien le reconoció que “con muy poquita plata hizo una gestión tremenda”.

Por otro lado, se refirió “al proyecto individualista” de sus rivales en la interna peronista afirmando que “hay veces que la ambición desmedida hace hacer cosas que no están bien. Yo solo no puedo por eso siempre pido que me den una mano. En el peronismo nadie lleva por delante a nadie. Nadie es más importante que nadie. En plena pandemia, con los hospitales llenos, hay un grupo de compañeros que me quisieron dejar solo. En esos momentos de definición en los que hay que actuar, me quisieron dejar solo, pensaron que me dejaban solo, pero Elia Mansilla y Sergio Mansilla se quedaron a la par mía. Contra viento y marea se quedaron conmigo”, destacó.

Asimismo, agregó que “esos compañeros (por Jaldo y compañía) se equivocaron feo porque todo el peronismo del departamento Río Chico se quedó conmigo, por eso muchas gracias al pueblo de Aguilares. Eso es lealtad. Ellos Actuaron como no corresponde. Se portaron mal”.

En este sentido, remarcó: “Los estamos esperando. Ahora tienen que venir a jugar al terreno nuestro que son las urnas. Tienen que venir a jugar en la cancha nuestra y ahí son visitantes. Porque le vamos a ganar y por mucho. Le vamos a ganar porque nosotros actuamos bien, de manera leal, de frente, como actúa el peronismo: de cara a su gente, no haciendo artimañas y cosas que no corresponden”.

Mansilla, por su parte, resaltó que “en la comuna más chiquita del departamento había más de 2500 dirigentes y eso para nosotros es muy importante. Sabemos del trabajo dirigencial. La fortaleza nuestra está en que sabemos que no es una elección por intereses personales, hoy está en juego nuestro partido y lo vamos a defender este 12 de septiembre, más allá de los intereses personales que los vamos a dejar para 2023 y en ese momento dirimirlo, no ahora. Todos nos unimos para acompañar al presidente del Partido Justicialista de Tucumán, vicepresidente del Partido a Nivel nacional, y acompañar al presidente de la República y del partido que ya dio su visto bueno para esta lista. No estamos haciendo otra cosa que acatar la conducción del partido”.

En tanto, Fernández de Mansilla aportó: “Nosotros no tenemos proyectos individuales, esto significa que todos trabajamos por el bien de la comunidad. Tenemos que estar todos en este proyecto, juntos. Veníamos desde 2015 con un gobierno nacional que no tuvo en cuenta a ningún pueblo del departamento Río Chico, y en 2019, cuando pensábamos que con un gobierno de nuestro signo político íbamos a estar mejor nos agarró la pandemia que no nos dejó avanzar en la parte económica y nos dejó mucha tristeza. Pero tenemos fuerza para seguir luchando e ir casa por casa para seguir trabajando para mejorar de la mano de nuestro conductor, Juan Manzur. Sin él nada de lo que hicimos en estos años habría sido posible”.

En cuanto a los rivales de la interna del partido, la dirigente peronista fue categórica: “Cuando tendríamos que estar todos juntos algunos se pasaron a la vereda del frente. ¿Y nos están haciendo las cosas más difíciles? No, nos están allanando el camino y el camino son cada uno de ustedes y por eso estamos aquí”.

A su vez, Mendoza advirtió al pueblo que “no nos dejemos engañar. Este 12 vamos a ir a votar una lista de candidatos a diputados y senadores donde están Pablo Yedlin, Rossana Chahla, Alejandro Melo, Elia Mansilla. Vamos a votar progreso para esta ciudad y todo el departamento gracias al acompañamiento de Juan Manzur y de la gente. A pesar de Macri gracias a Juan Manzur llegaron obras en esos 4 años. Tengamos un voto útil, no voten por alguien que miente que va a asumir. Gracias a Juan Manzur todos los delegados comunales tienen las puertas de Buenos Aires abiertas”.

Finalmente, Yedlin expresó: “El general Perón decía que primero está la patria, y la patria es la Argentina, pero también es Tucumán, Río Chico y Aguilares; después está el movimiento, que encabeza Alberto Fernández, Juan Manzur y Sergio y Elia Mansilla y todos los dirigentes que trabajamos por un Tucumán mejor, y por último están los hombres y mujeres. Y cuando uno se equivoca y antepone al hombre o la mujer antes que el movimiento y la patria para eso está el movimiento peronista para demostrarle en las urnas y decirle que no. Eso tenemos que hacer este domingo demostrarles a esos que se equivocan que en Tucumán el peronismo es Elia, es Sergio y es Juan Manzur”.

