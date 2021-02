El Frente Gremial Docente asegura que obtuvo un aumento salarial anual del 56,4%

El Frente Gremial Docente de Tucumán (integrado por ATEP, APEM y AMET) firmó el acuerdo salarial que fija las condiciones salariales y laborales para el Ciclo Lectivo 2021. De esta manera, las clases volverán a Tucumán de manera presencial pero escalonada para el ciclo primario en una primera etapa, dejándose establecido en la mesa paritaria provincial que aquellas escuelas que no estén en perfectas condiciones para la enseñanza no comenzarán sus actividades.

El Secretario General de ATEP, David Toledo, vocero al término del encuentro desarrollado en Casa de Gobierno, explicó las características del acuerdo firmado que establece “un aumento general del 56,4% para el presente año lectivo.

“Lo primero que tenemos que rescatar, es la vigencia de esta mesa institucional que es la Paritaria Provincial Docente que tiene una tarea sumamente importante para nuestra provincia porque se trata de la Escuela Pública que cobija prácticamente a todos. Y como segunda medida, buscamos más y mejor educación para niños, adolescentes y jóvenes y el resguardo de los derechos de maestros y profesores de nuestra provincia. Han sido largas deliberaciones y muchas discusiones en cuatro encuentros bastantes prolongados. Recuerden ustedes que nosotros veníamos de una situación muy lamentable en el año 2020 y la estamos superando. Si bien el arreglo final, no colma todas nuestras expectativas, siempre buscamos mejoras para nuestro sector desde el punto de vista económico”.

“Hoy, hemos arribado a un acuerdo que para nosotros en este momento es satisfactorio porque representa un incremento en el índice docente que durante el 2021 será del 56,4%, lo que representa un incremento salarial del 30% en dos etapas: 15% en marzo y 15% en setiembre. Por otro lado, se obtiene un incremento muy importante en el sueldo mínimo ya que procuramos cuidar a los compañeros que tienen un menor salario. Por eso, desde este punto de vista, hemos encontrado una respuesta que buscábamos del gobierno de la provincia”.

“Respecto a las condiciones de trabajo recordemos que está establecido que el próximo lunes comienzan las clases en Tucumán de manera presencial y en forma escalonada ya que no irán todos los alumnos. El lunes comenzará el nivel primario exclusivamente, mientras que los compañeros de los otros niveles están con clases de apoyo, exámenes, etc y por ello no irán los alumnos todos los días a la escuela. Aquella escuela que no esté en condiciones, tal cual está establecido en esta mesa paritaria, hasta que no esté en perfectas condiciones de infraestructura, infraestructura edilicia, la limpieza, la seguridad, la desinfección, los elementos de bioseguridad para los docentes, esa escuela deberá aprestarse bien y recién comenzar las actividades”.

Si bien se firmó un acuerdo paritario del 30% a pagarse en dos tramos, el conductor gremial explicó como se llega a la cifra global del 56,4% de aumento final.

“Acá hemos terminado con la Conciliación Obligatoria porque se han blanqueado las sumas correspondientes a lo que se dejó sin efecto en enero del año pasado, el 15,1% que lo pagaron por fuera del básico, también se incluyó los 1800 pesos de suma fija al básico y aquella suma que se transformó en no remuneración no bonificable que es la cuota de la diferencia que se nos adeudada también se incorpora al haber básico, totalizando para este año el 56,4%. También se incluyó una cláusula de revisión que estará sujeta a la evolución de los índices inflacionarios y de la economía del país. Por otro lado, estamos esperando que se reúna la Paritaria Nacional Docente, ya que, seguramente el Incentivo docente será incrementado, lo mismo que también se incrementará el piso salarial. Nosotros estamos por encima del piso de la Nación pero el porcentaje que se obtenga se trasladará a la provincia también más allá del 30 % que ya lo tienen”, aseguró.

“Nos vamos conformes porque fueron largas jornadas de trabajo y deliberaciones y porque dentro de lo que nosotros hemos exigido del gobierno, lo hemos logrado y seguiremos luchando por lo que espera la escuela pública que es normalidad total para atender la educación para todos para que cada día sea mejor, cuidando nuestras condiciones de trabajo y para que nuestros derechos sean respetados. También hemos dejado perfectamente establecido que el gobierno va a agilizarlos trámites para las titularizaciones que están pendientes desde el año 2019”, finalizó el Secretario General.

Fuente Atep Tucumán