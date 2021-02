El Gobierno nacional difundió la lista completa de los vacunados en el Hospital Posadas

A tres días de que estalle el escándalo por la existencia de Vacunatorio Vip, que obligó a Alberto Fernández a desplazar a Ginés González García del Ministerio de Salud, el gobierno nacional publicó una lista con personas que fueron vacunadas por fuera del sistema estatal y en forma discrecional. Son 70 personas que fueron vacunadas en el Hospital Posadas.

Este paso del Gobierno tiene como objetivo transparentar el sistema de vacunación, amortiguar rápido el costo político del escándalo de las vacunas y utilizar la lista como un trampolín para recuperar la credibilidad. Luego, entienden, el escándalo que comenzó el viernes, será un capítulo cerrado.

La lista está integrada por ministros y secretarios del gobierno nacional, dirigentes políticos, un ex presidente y su familia, periodistas y dos ex gobernadores. Es decir, la lista tiene personal estratégico y personas que no trabajan en el Gobierno y no están dentro del primer grupo de riesgo para ser vacunados, que es el que integran los trabajadores del sistema sanitario.

Se encuentran el ex presidente Eduardo Duhalde (79), su esposa Hilda González (74) y sus hijas Juliana (49) y María Eva (46). El ex jefe de Estado no solo pudo conseguir las vacunas para su familia por fuera del sistema, también logró que todos sean inoculados en su casa. Su secretario privado Carlos Mao, también es parte del listado.

Además están el embajador argentino en Brasil, Daniel Scioli (64) yel embajador en Paraguay y ex gobernador de Chaco, Oscar Domingo Peppo (63). También el Procurador del Tesoro, Carlos Zannini (66), y su esposa, Patricia Alsúa (62). El senador nacional Jorge Taiana (70) y el diputado nacional Eduardo Valdés (65), quienes fueron excluidos de la gira por México que encabeza el Presidente, también están en el listado.

En la lista figura el presidente Alberto Fernández (61); el secretario de Comunicación, Juan Pablo Biondi (48); el subsecretario de la misma área, Marcelo Martín; el secretario de la Presidencia, Julio Vitobello (63); el canciller Felipe Solá (70) yel ministro de Economía, Martín Guzmán (38).Aparecen también el fotógrafo presidencial Esteban Collazo (34) y Nicolás Ritacco (27), que es secretario privado del Presidente.

Mauricio Monsalvo, José Corhuelo Blasco, Héctor Barrionuevo, Carlos Alberto Avella, María de los Ángeles Domínguez, Carlos Gilardi, Yael Morichetti, Carlos Avella y Patricia Gallardo, todos funcionarios del Ministerio de Salud, fueron vacunados en el Hospital Posadas. La asesora de la secretaría de Acceso a la Salud – a cargo de Vizzotti hasta el último viernes, Analía Aquino, es otra de las vacunadas.

En el listado se encuentra también la Subsecretaria de Calidad, Regulación y Fiscalización del Ministerio de Salud de la Nación, Judit Díaz Bazán; el titular de la Subsecretaría de Integración de los Sistemas de la cartera sanitaria, Mariano Alberto Fontela y Andrés Leibovich, subsecretario de Política, Regulación y Fiscalización del Ministerio de Salud.

Del área de Salud están además Horacio Insúa, secretario privado de Ginés González García, Eugenio Zanarini, superintendente de Servicios de Salud; Analía Rearte, que es directora nacional de Epidemiología, Juan Pablo Saulle, coordinador logístico de la Secretaría de Acceso a la Salud; Alejandro Costa, subsecretario de Estrategias Sanitarias, del Ministerio de Salud y Juan Castelli, director nacional de Control de Enfermedades Transmisibles.

Además de Guzmán, hay varios funcionarios del ministerio de Economía que forman parte de la lista. Está el secretario privado del ministro, Pablo Salinas, Vera Voskayan (32), secretaria de Guzmán, Maia Colodenco (38), que es funcionaria del ministerio y Melina Mallamace (32), jefa de Gabinete de la misma cartera. También Jorge Neme (71), secretario de Relaciones Económicas y Sergio Chodos (51), representante argentino ante el FMI.

Martín Guzmán y Sergio Chodos, ambos fueron vacunados en el Hospital Posadas

Guzmán y su equipo se vacunaron con el consentimiento de Alberto Fernández, ya que el ministro de Economía tiene que encabezar una gira por Estados Unidos, Europa y Asia, y frente a un posible contagio de algunos de sus acompañantes, retrasaría las negociaciones a las que debe asistir.

En la lista están los periodistas Horacio Verbitsky (79) y Gabriel Michi (53) y los empresarios Seza Manukian y Florencio Aldrey. En este último caso, además se encuentra su familia, Lourdes, Matilde y Dolores Noya Aldrey, hijas y esposa, respectivamente.

Michi, que es periodista en C5N, aclaró el motivo por el que se vacunó a través de sus redes sociales. Tenía pensando viajar a Brasil por una cobertura especial vinculada al impacto del coronavirus y preguntó en el Hospital Posadas si podían vacunarlo por ser un trabajador esencial con factores de riesgo. Le dijeron que no. A los pocos días recibió un llamado de un conocido que le dijo que había quedado una dosis sin aplicar en el sanatorio y que, si estaba cerca, podían vacunarlo.

“No recurrí a ningún contacto en el Ministerio de Salud ni intenté ningún tráfico de influencias con miembros del Poder Ejecutivo, ni nacional ni provincial. Fue una gestión a través de un amigo, quien fuera fuente mía por años. Por todo eso, pido disculpas si sienten que pude haber abusado de una situación de privilegio. No fue la intención”, indicó.

El histórico dirigente peronista Lorenzo Pepe, el dirigente kirchnerista Jorge Héctor “Topo” Devoto, el ex intendente de Tres de Febrero Hugo Curto (83) y su esposa, Marta Filomena Burgo fueron vacunados, al igual que Marcelo Duhalde, hermano de Eduardo Luis Duhalde, ex secretario de Derechos Humanos.

Los nombres son solo parte del grupo de personas que fue vacunado en el Hospital Posadas. El Gobierno quiere avanzar en un plan de transparencia para recuperar credibilidad y por eso confeccionó esta lista. Pero hay otros nombres, como el del ministro de Hábitat, Jorge Ferraresi, o la titular de Abuelas de Plaza de Mayo, Estela De Carlotto, que fueron vacunados en otros hospitales y no son parte del listado.

Puertas adentro de la Casa Rosada sostienen que no aparecerán más nombres vinculados al trámite paralelo que hizo el ministerio cuando estaba a cargo de González García. “Son estos, no hay más”, repiten.

“No hay 3000 vacunados. No está montado un sistema de vacunación paralela en el Gobierno. Fue un hecho puntual”, afirmó un alta fuente gubernamental a Infobae. La línea discursiva es la misma que siguió Carla Vizzotti en las últimas horas, cuando aseguró que no “existe un vacunatorio vip” en la Argentina.

Este martes Vizzotti comenzará a diseñar la estructura del ministerio que va a conducir. Aún no se sabe si mantendrá el esquema de tener un jefe de Gabinete y tres secretarías, como fue durante la etapa de Ginés González García, o si habrá cambios drásticos. Además, debe definir los nuevos nombres que la acompañarán en la conducción. Lisandro Bonelli, sobrino y, hasta este lunes, jefe de Gabinete de la cartera sanitaria, y Martín Sabignoso, titular de la Secretaría de Equidad del ministerio, presentaron su renuncia ayer por la tarde.

Fuente Infobae