El Presidente puso en marcha la planta cloacal de Las Talitas

En su primera misión oficial al interior del país luego de haberse decretado el aislamiento preventivo, social y obligatorio por la pandemia de COVID-19, el presidente de la Nación Alberto Fernández, visitó este jueves la provincia de Tucumán donde, junto al gobernador Juan Manzur recorrió la planta de tratamiento de residuos cloacales ubicada en Las Talitas. En conferencia de prensa, el titular del Poder Ejecutivo nacional celebró poner en funcionamiento la obra esperada por miles de vecinos de la zona.

La instalación fue transferida oficialmente por el Gobierno central a la administración provincial tras la firma de una serie de acuerdos vinculados al desarrollo de obras sanitarias, viales y habitacionales.

Este convenio marco se rubricó esta noche en Casa de Gobierno donde el titular del Ejecutivo nacional firmó el acta de ratificación del convenio de transferencia de los servicios correspondientes a la obra “Planta depuradora de líquidos cloacales de Las Talitas”, celebrado de forma recíproca por el Ministerio de Obras Públicas de la Nación, el Ente Nacional de Obras Hídricas de Saneamiento (Enohsa), la Provincia de Tucumán y la Sociedad Aguas del Tucumán (SAT).

Tras la recorrida por la planta se realizó una conferencia de prensa donde Fernández adjudicó el mérito de la planta a la ex presidenta de la Nación y actual vicepresidenta, Cristina Fernández, y expresó estar contento de ponerla en funcionamiento.

“Cristina terminó esta obra en el 2015. Uno no logra entender que obras terminadas no sean puestas en funcionamiento por alguien que puso poca atención en los tucumanos. Porque con esa obra que no se puso en marcha no se afectó al gobierno de Juan Manzur, se afectó a decenas de miles de tucumanos que no pudieron disfrutar de esa planta”, expresó Fernández.

En ese sentido, el Presidente aseguró que el Mandatario provincial le hablaba de las instalaciones durante la campaña, por lo que apenas iniciada la gestión el ministro de Obras Públicas de la Nación, Gabriel Katopodis; “tomó las riendas del asunto y hoy esto ya está funcionando y muchas casas van a poder salir de los pozos ciegos, inseguros, contaminantes de napas”.

A su turno, el gobernador Manzur agradeció la visita del Primer Mandatario nacional y expresó que la planta “ya es de la provincia. Esta obra fue largamente esperada por toda la gente de Villa Carmela, Tafí Viejo y Las Talitas. Más de 140.000 familias que van a poder hacer la conexión y tener cloaca. Hoy el Presidente la deja inaugurada”.

Fernández y Manzur estuvieron acompañados por Eduardo Enrique “Wado” De Pedro, ministro del Interior; el ministro de Obras Públicas de la Nación; el secretario General de la Presidencia, Julio Vitobello y el secretario de Comunicación y Prensa de la Presidencia, Juan María Pablo Biondi.

Una solución sanitaria para el noroeste del Gran San Miguel de Tucumán

La planta de tratamiento de líquidos cloacales de Las Talitas incluye el procesamiento de los líquidos de la red cloacal de Villa Carmela, Cebil Redondo, parte de Tafí Viejo y Las Talitas. Una infraestructura que próximamente beneficiará a 140 mil habitantes de forma directa y se proyecta una ampliación en 10 años para prestar el servicio a 70 mil habitantes más.

La contratación de la obra consistió en un crédito otorgado por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID).

El organismo que contrató la obra fue el Enohsa, que adjudicó los trabajos a una empresa constructora.

La SAT realizó en las últimas semanas un proceso de puesta a punto de la planta para que empiece a operar con normalidad.

La infraestructura mejorará la calidad de vida de los vecinos y a la vez servirá para la prevención de enfermedades al contribuir con el saneamiento de las ciudades.

