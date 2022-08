Fernández: “Debemos trabajar por la unidad y pensar en la Patria Grande”

El presidente Alberto Fernández aseguró que “tenemos una magnífica oportunidad para que América Latina sea un continente privilegiado: alejado de las disputas y con una posibilidad de crecer y desarrollarse maravillosa”, al encabezar esta tarde el panel de cierre del Seminario Internacional CELAC-CAF “América Latina y el Caribe, el futuro de la integración: Unidad en la Diversidad”, en el Centro Cultural Kirchner.

“Debemos trabajar por la unidad y pensar en la Patria Grande”, dijo el jefe de Estado, acompañado por el ministro de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto, Santiago Cafiero.

El mandatario compartió el cierre del Seminario Internacional con el ex presidente del Gobierno de España, José Luis Rodríguez Zapatero; el ex mandatario de Colombia y ex secretario General de la Unasur, Ernesto Samper; el ex presidente de Guatemala, Vinicio Cerezo, y participaron de manera virtual el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, y el ex mandatario de Uruguay, José Mujica.

Alberto Fernández agregó que: «Cuando Andrés López Obrador me pasó al posta de la CELAC , dijimos tenemos que volver a recrear un espacio de unidad más amplio de toda Latinoamérica y del Caribe. Ahora sería bueno que presida la Argentina y que inicie el proceso de institucionalización de la CELAC”.

Por eso, en su calidad de presidente pro tempore de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC), señaló que “todo esto podemos hacerlo partiendo de una premisa: sabiendo que estamos en el continente más desigual del mundo. Aprovechar la paz, la unidad, para lograr el desarrollo y la justicia social. Podemos hacerlo. Es una decisión política nuestra, dependemos de nosotros”.

A su vez, a través de un mensaje grabado, Mujica valoró “tanta intención representativa de un destino hacia el futuro y que larga marcha inconclusa por la integración, con la cual tenemos que comprometernos hacia abajo, con nuestro pueblo, para que entiendan que también sus salarios, su bienestar, depende mucho de que tengamos la capacidad de concertar y de juntarnos los latinoamericanos y no seguir dispersos como una hoja al viento”.

Por su parte, López Obrador remarcó que “el tema es fundamental y siempre lo ha sido. La integración de nuestros pueblos, de nuestros países, de América Latina, del Caribe es el sueño de Bolívar y el sueño que debe de convertirse en realidad”. Y agregó: “Pensar mucho en la necesidad de continuar insistiendo en la unidad de nuestros pueblos, en la unidad de nuestros países, sin rechazar la universalidad”.

Los diferentes paneles del Seminario que tuvieron lugar a lo largo del día abordaron temas como el desarrollo educativo, de seguridad y soberanía alimentaria, espacial, la lucha contra la pobreza y el hambre y el fortalecimiento de la conectividad.

En las mesas de debate participaron el ex presidente de Uruguay, José “Pepe” Mujica; el ex canciller de Brasil, Celso Amorim; el presidente ejecutivo de la CAF, Sergio Díaz Granados; el senador nacional chileno y ex titular de la OEA, José Miguel Insulza; la senadora nacional mexicana, Beatriz Paredes; el director general de la Organización de Estados del Caribe Oriental (OECO), Didacus Jules; el secretario ejecutivo interino de Cepal, Mario Cimoli, y la ex titular de ese organismo, Alicia Bárcena.

Además, asistieron el vicepresidente Corporativo de Programación Estratégica de la CAF, Christian Asinelli; la secretaria general adjunta de Relaciones Exteriores y Comunitarias de CARICOM, Donna Forde; vicerrector de la Universidad Torcuato Di Tella, Juan Tokatlian, y el director Casa Patria Grande, Matías Capeluto.

Por la mañana, el canciller Santiago Cafiero presentó en el Palacio San Martín el seguimiento de las actividades 2022 de la Presidencia Pro Tempore argentina de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños.