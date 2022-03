Fernández: “Me da vergüenza que en Argentina una mujer padezca violencia de género”

El Presidente encabezó un acto por el Día Internacional de las Mujeres Trabajadoras​ en el municipio bonaerense de José C. Paz.

El presidente Alberto Fernández manifestó este martes que le da «vergüenza» que en Argentina «una mujer padezca violencia de género» y advirtió que «no vamos a ser una buena sociedad hasta el momento en que todos tengamos los mismos derechos y oportunidades».

Fernández encabezó en la ciudad bonaerense de José C. Paz un acto por el Día Internacional de las Mujeres Trabajadoras junto a la escritora e investigadora mexicana Beatriz Gutiérrez Müller, esposa del presidente de México Andrés Manuel López Obrador, y el intendente local, Mario Ishii.

En su mensaje, el Presidente dijo que siente «vergüenza» de que en Argentina «una mujer padezca violencia de género».

«Debemos entender de una vez por todas que eso no puede seguir ocurriendo y debemos denunciar a los violentos que por la sola condición de género avasallan a una mujer», expresó Fernández, quien llamó a «no tolerar a los violentos que no aceptan la diversidad de género».

Al respecto, enfatizó que «no vamos a ser una buena sociedad hasta el momento en que todos tengamos los mismos derechos y oportunidades».

«Para eso, nosotros, los hombres, tenemos que hacer mucho, y lo primero es respetar y poner en condición de igualdad a cada mujer de la Argentina», señaló el mandatario, quien añadió que «en el siglo XXI es inadmisible que alguien sea discriminado por su condición de género, o que un mismo trabajo tenga un sueldo según quién presta ese trabajo».

En otro tramo de su discurso, Fernández reivindicó la figura de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, al advertir que «no le tocaron tiempos fáciles cuando gobernó» el país pero «nunca bajó los brazos».

«Quiero que tomemos el coraje que tuvo Cristina cuando tuvo que gobernar el país en años difíciles. Tuvo que soportar la crisis de 2008, cuando el mundo estalló, cuando el capitalismo financiero se llevó muchas economías, y también tuvo que soportar la gripe aviar, y nunca bajó los brazos, y siempre se apoyó en lo mismo que yo me apoyo: el pueblo», evocó.

Mencionó también a «Juan Azurduy, que defendió el norte argentino como el más valiente general; Machaca Güemes, que acompañó a su hermano (Martín Miguel de Güemes) hasta la muerte para garantizar independencia del pueblo; Rosario Vera Peñaloza, que desde La Rioja inculco la importancia de la educación y el conocimiento, Eva Perón, abanderada de los humildes, que estuvo en el escenario publico solo siete años y bastaron para que se convirtiera en inmortal».

Y dio una promesa para ese municipio: «Para antes de que mi mandato termine, el primer mandato que tengo, van a tener el polo industrial para José C Paz».

Por su parte Gutiérrez Müller, quien desistió de ser primera dama y suprimió esa figura en México, se mostró «orgullosa de este día, en esta ciudad y bendito país» y recordó a «Evita y muchas luchadoras sociales que quedaron en el olvido o en el anonimato», que les permitió en la actualidad «usufructuar» luego de «esfuerzos larguísimos, seculares».

Según Gutiérrez Müller, «es mucho lo conseguido hasta acá, el derecho a decidir de las mujeres», pero alertó: «Aquí y en mi país falta mucho», y reflexionó que «no hay auténtico feminismo sin igualdad económica» porque «es indispensable la igualdad ante la ley, ante Dios y ante la justicia de género».

Pidió «que no haya mujeres y hombres explotados y humillados por causas de los privilegios y la corrupción de las minorías» y abogó por «no dejar de pensar en la mujer obrera, la campesina, la comerciante, la peluquera, la lavandera, la trabajadora, la oficinista, la madre, la ama de casa» porque «todas ellas buscan, muchas veces con desesperación, estirar el presupuesto familiar para darle de comer a sus hijos».

«No nos no acostumbremos a que igualdad solo tenga que ver con el género. Nuestra lucha nunca debe ser excluyente, debemos unirnos hombres y mujeres para transformar nuestros países alcanzar ideal de vivir una sociedad mejor, libre, democrática e igualitaria. No hay feminismo sin humanismo, no hay igualdad sin nosotras, pero tampoco sin los otros», concluyó.

En tanto, Ishii refirió: «Les dije a las mujeres de las agrupaciones que era la hora» de ellas y enfatizó que «el país necesitaba que las mujeres vuelvan a salir a luchar nuevamente por los espacios»

Recordó que en las crisis de 1989 y 2001, » cuando los hombres quedaron en las casas sin trabajo, fueron las mujeres las que salieron a trabajar, fueron las que levantaron los hogares» y «en la época de Néstor Kirchner las mujeres en su gran mayoría fueron las que construyeron las casi 7.000 viviendas en José C. Paz».

«La pandemia ha destruido nuestro país, nuestro Presidente no ha podido todavía hacer lo que vino a hacer», reflexionó Ishii y, sin mencionarlo, se refirió al acuerdo con el Fondo Monetario Internacional que se está debatiendo en el Congreso al señalar «a esos compañeros que hoy tienen la responsabilidad de ocupar una banca nacional en representación de nosotros, porque cuando se hizo la lista estaban escondidos 30 días antes, no los encontramos, se pusieron en la lista, ahora que voten lo que necesita el Poder Ejecutivo Nacional, que. no traicionen al pueblo».

«No se hagan los sordos y traten de cuidar al gobierno. A los legisladores les pido coherencia y que nos sean traidores», espetó.

«No podemos entrar en default», porque «sería una catástrofe nacional», consideró el jefe comunal, por «esa deuda que nos dejo el campeón del mundo Macri, que dijo 50.000 millones de dólares no le dieron a nadie», y apuntó al expresidente al manifestar que «entregó un país en el abismo, prácticamente sin salida»

Ishii mencionó una frase de Juan Domingo Perón que «dijo que cuando el país está bien es un derecho adquirido ser peronista, y cuando está mal es una obligación ser peronista».

«Vamos a salir hacia adelante, dependemos también de la fuerza que ustedes tienen, enfermeras, médicas que sacaron a nuestros enfermos adelante», expresó en relación a la pandemia del coronavirus.

a su vez, María Teresa Zamora, del Consejo de la Mujer de José C Paz, indicó que «hoy no es un día de festejo, es de conmemorar nuestros derechos por mujeres que dejaron la vida después de una larga trayectoria de lucha para conseguirlos».

«Y principalmente quiero hablar de nuestra inmortal Eva Perón, esa compañera que hasta dio la vida y nos dio uno de los derechos más grandes, que hasta el día de hoy lo estamos disfrutando, que es el voto femenino, de poder elegir y ser elegidas, que no es poca cosa», manifestó, y concluyó precisamente con una frase de Evita: «Solo las mujeres salvarán a las mujeres».

Del encuentro participaron también la titular del Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (Inadi), Victoria Donda, y la secretaria de Políticas de Igualdad y Diversidad de la Nación, Marita Perceval, entre otros.

Fuente Agencia Télam