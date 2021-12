Fernández y Georgieva reconocieron “el problema inesperado del rechazo del Presupuesto”

El presidente Alberto Fernández y la titular del Fondo Monetario Internacional (FMI) Kristalina Georgieva coincidieron en reconocer “el problema inesperado del rechazo del Presupuesto” por parte de la Cámara de Diputados.

“Hablé con la titular del FMI @KGeorgieva. Ambos reconocimos el problema inesperado del rechazo del Presupuesto, pero nos comprometimos a seguir trabajando plenamente enfocados en materializar un acuerdo que no comprometa la continuidad de la recuperación económica inclusiva”, escribió el mandatario argentino en su cuenta de Twitter.

Fernández mantuvo una videollamada desde la Quinta de Olivos con Georgieva, quien calificó la reunión de “muy buena”.

“Muy buena reunión con el presidente @alferdez sobre cómo avanzar en nuestro trabajo para sostener la recuperación de #Argentina y abordar sus desafíos económicos”, indicó la directora gerente del FMI en la misma red social.

“Nuestros equipos están plenamente comprometidos a seguir trabajando hacia un programa del FMI”, completó.

Very good meeting with President @alferdez on advancing our work to sustain #Argentina’s recovery and address its economic challenges.

Our teams are fully committed to continue working towards an IMF program. pic.twitter.com/GVnJIGpa8o