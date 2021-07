“Hay quienes con las muertes por coronavirus hacen su propio negocio: el de dividirnos”

El presidente Alberto Fernández cuestionó a “quienes con las muertes por coronavirus hacen su propio negocio, el de dividir” a los argentinos y ponerlos “en veredas enfrentadas”, al inaugurar una Planta Depuradora de AYSA en Guernica.

Agregó que algunos sectores de la oposición y medios de comunicación “asustaron a muchos argentinos” en relación a las vacunas contra el coronavirus, mientras desde el Gobierno nacional intentaban adquirir dosis para sumar a las medidas de cuidado.

Gracias a la prédica del Gobierno “para que nadie temiera” a la inmunización y que “tuvieran la convicción de que la vacuna era la solución”, dijo, hoy “más del 60 por ciento de los mayores de 18 está vacunado”.

“Empezamos por los más débiles que habían quedado abandonados en los cuatro años anteriores”, afirmó en referencia a la campaña de vacunación estratégica que lleva adelante el Gobierno en todo el territorio nacional.

Enseguida el jefe de Estado recordó a los muertos por Covid y dijo: “Sufrimos cuando hubo un muerto, no necesitamos sumar muertos para sufrir”.

El jefe de Estado dictó hoy cinco días de duelo para homenajear y recordar a los 100.000 muertos por coronavirus en los casi 18 meses de pandemia.

“Estamos en 5 días de duelo porque nos duele mucho y merecen un homenaje y un reconocimiento. Todos y todas perdimos un afecto», dijo el mandatario al tiempo que reflexionó: “Espero que tanto dolor no sea en vano”.

“La muerte nos duele a todos. Nadie celebra la muerte, solo los asesinos y nosotros no lo somos. Solo espero que tanto dolor no sea en vano. Que no se nos quite de la memora lo que vivimos. Nos apenaría mucho que el pasado vuelva. En honor a los que perdimos, seamos capaces de encarar el futuro de otra manera”, dijo el Presidente.

En otro tramo de su mensaje, el mandatario se refirió a los créditos UVA que, dijo, fueron una “gran frustración, un negocio para los bancos”, y cuestionó los dichos de un “candidato porteño (de la oposición) que dijo que fueron la gran solución”.

“Entre la gente y los bancos, siempre elijo a la gente. Son concepciones que nos hacen ver distintas las cosas. Para nosotros, primero los últimos, los sumergidos en el pozo de la pobreza”, expresó Fernández.

“Recuperemos nuestra dignidad, somos un pueblo maravilloso que se levantó mil veces ante tragedias enormes, a procesos inflacionarios, al genocidio, le vamos a ganar a la pandemia, avanzando al máximo el proceso de vacunación y cuidándonos porque el virus sigue dando vuelta, y los argentinos vamos a salir”, resumió, y remarcó: “Los días más felices siempre fueron peronistas, demos felicidad a nuestra gente”.

El jefe de Estado estuvo acompañado por el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof; el ministro de Obras Públicas, Gabriel Katopodis; la presidenta de AySA, Malena Galmarini; y la intendenta local, Blanca Cantero.

Fuente Agencia Télam