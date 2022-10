Jaldo: “A la familia de Noelia no la vamos a desamparar y la vamos a acompañar”

El gobernador, Osvaldo Jaldo, junto al Gabinete provincial, habló con la prensa en Casa de Gobierno donde analizó el caso de Noelia Sosa y se refirió a las medidas aplicadas hasta el momento contra el personal de la Comisaría de Trancas que fue apartado de sus funciones y se abrió una investigación interna. Durante la conferencia de prensa, el Mandatario tucumano se refirió a sobre los alcances de las reuniones que mantuvo con la familia de la víctima y con autoridades de la Policía de Tucumán.

Junto al Gobernador, estuvieron presentes el vicepresidente de la Legislatura de Tucumán, Regino Amado; la secretaria general de la Gobernación, Silvia Pérez y los ministros: Eugenio Agüero Gamboa (Seguridad), Miguel Acevedo (Interior), Lorena Málaga (Desarrollo Social), Fabián Soria (Obras y Servicios Públicos), Álvaro Simón Padrós (Desarrollo Productivo), Carolina Vargas Aignasse (Gobierno y Justicia), Luis Medina Ruiz (Salud), Federico Nazur (Fiscal de Estado) y la legisladora Graciela Gutiérrez.

Sobre el inicio de la conferencia, Jaldo dijo: “ante este hecho lamentable ocurrido en Trancas, el fallecimiento de Noelia, hoy estoy en condiciones de hablar de este tema porque contamos con documentaciones oficiales y fundamentalmente por respeto a los familiares”.

Esta mañana, continuó el mandatario, “tuve contacto con la mamá Olga, con el hermano de Noelia y con el abogado que los representa. La familia Góngora, una familia numerosa muy conocida en Trancas, gente de trabajo y humilde. Hemos sentido mucho esta situación los tucumanos en general y particularmente quienes somos vecinos como es mi caso”.

Sobre esa línea, Jaldo declaró: “primero quería tener contacto con ellos para solidarizarme y darles las condolencias del Gobierno de la Provincia y de los tucumanos. Les hemos comentado las medidas adoptadas inmediatamente tras conocer el hecho como el desplazamiento de los policías que estuvieron en la Comisaría en ese momento. No sólo al comisario, sino a todos los agentes que estaban en ese turno. Fueron desplazados. Se abrieron sumarios administrativos en la Policía de Tucumán a cada uno de ellos. En la medida que tengamos resultados, lo vamos a ir informando. Además, la Justicia también está interviniendo. Es decir, se está realizando una tarea investigativa profunda. Esto es lo que comuniqué a la madre, que vino en busca de justicia y de que se esclarezca la situación”.

Además, dijo: “tenemos que ser muy prudentes. Hay una mamá que ya no está. Dos niños que quedaron huérfanos. Un tema que nadie lo puede politizar. El que opine lo tiene que hacer con conocimiento. Habiendo tenido acceso a la documentación oficial. Lo que puedo decir es que sentimos y lamentamos lo sucedido. Nos pusimos a disposición de la familia como Gobierno provincial. El intendente de Trancas, Roberto Moreno, estuvo presente y también se puso a disposición. No los vamos a desamparar y los vamos a acompañar. Este es el compromiso que asumimos hoy con Olga y su hijo y, también, asumimos el compromiso hasta las últimas consecuencias con la investigación. Aquí no ocultamos nada de nadie. No tapamos ningún problema. No estamos bajo ningún punto de vista escondiendo a nadie. Vamos a ir hasta las últimas consecuencias para llegar a la verdad”.

Sobre el encuentro con la familia, dijo: “pusieron énfasis en el pedido de justicia y el esclarecimiento del hecho. Tuvimos conversaciones que no estoy facultado para hacer públicas. Desde el Gobierno y el Municipio no vamos a abandonar y dejar solos, ni a las criaturas, como tampoco a Olga porque ella tendrá la responsabilidad de acompañar a esos niños. Sí nos comprometimos a llegar hasta las últimas consecuencias, tanto con el sumario policial como el aporte de documentación al Poder Judicial. Esto va desde la suspensión, hasta sacarlos de la fuerza si son culpables. No nos tenemos que adelantar, hasta tanto le demos lugar a quienes tienen la responsabilidad de la tarea investigativa y lleguen a un resultado. Hay una investigación cruzada: por un lado un sumario administrativo del Ministerio de Seguridad y una tarea que hace el Poder Judicial. Dos investigaciones que seguramente en un punto se van a encontrar. Ahí vamos a saber cuál es la realidad y cómo ocurrieron los sucesos que produjeron esta lamentable situación”.

Capacitación policial

“El personal de la Policía tuvo la capacitación con la Ley Micaela. Esta formación se hizo a través del Ministerio de Seguridad. Hoy tuve una reunión con la plana mayor de la Policía donde evaluamos este tema que no debe ocurrir más. Por el hecho de no haber tomado la denuncia, al menos, hay una falta” y sostuvo el Gobernador: “tenemos que esperar el sumario y la investigación. Desde el Ministerio de Seguridad hemos mandado a todos los jefes regionales que recorran todas las comisarías y den instrucciones de aquí en más que el personal debe estar presente en el turno que les corresponda y brindando el servicio que la comunidad requiere. Porque, en este caso, no estaba presente el oficial que le tenía que tomar la declaración”.

En esa línea, sostuvo: “La primera medida que tomamos es que los jefes regionales, los jefes de zona y los comisarios de cada lugar son responsables de que el personal que tenga que cumplir los turnos en las comisarías realmente esté brindando el servicio que la comunidad necesita y busca cada vez que ingresa a una sede policial. Hemos bajado una línea clara, fuerte y contundente para evitar lo que aconteció en este momento”.

Denuncias virtuales

A su vez, el mandatario sostuvo: “hoy hablamos con la cúpula policial y el Ministerio de Seguridad para ver, al margen del sistema presencial para hacer denuncias, buscar otros sistemas que están en funcionamiento. Falta que la gente maneje un poco más la información. Hemos conversado sobre una campaña de difusión para que la comunidad sepa que las denuncias no sólo se pueden hacer en comisarías, sino también en otros lugares. Nosotros entendemos que hay que darle más difusión porque las denuncias, sobre todo cuando son por violencia de género, se pueden hacer en otros lugares”.