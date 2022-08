Jaldo: “Hoy la gente nos necesita más que nunca y tenemos que estar a la par de ellos”

El gobernador, Osvaldo Jaldo, visitó este martes la ciudad de Alderetes en donde hizo entrega de dos motoniveladoras y dos camiones que se sumarán al parque automotor del municipio del este tucumano.

El titular del Ejecutivo Provincial estuvo acompañado por el intendente local, Aldo Salomón, la legisladora Graciela Gutiérrez, los legisladores Tulio Caponio, Juan Rojas, Daniel Deiana y Dante Losa; además de la secretaria de Atención a Familias en Riesgo Social, Gladys Medina y los concejales locales Fany Salomón, Hector Monteros y Miguel Albornoz.

«En reiteradas oportunidades estamos visitando esta ciudad, y hoy con un gran esfuerzo del Gobierno Provincial y el Gobierno Nacional y Municipal estamos entregando estos camiones que van a cumplir funciones para cualquier necesidad que tenga el pueblo. Pero además dos motoniveladoras que se van a poner a disposición para mantener las calles de Alderetes pero que también van a colaborar con las comunas lindantes. En momentos difíciles, acá la gestión no se detiene. Hoy estamos dejando un equipamiento que significa una inversión importante» afirmó Jaldo.

El Gobernador además agregó que «el intendente tiene una planificación en obras públicas con once frentes de obra abiertos. A pesar de la crisis hay una gran gestión de Aldo Salomón en Alderetes. Y así como aquí lo estamos replicando en la mayoría de los municipios de la provincia porque tenemos un gobierno Nacional que nos ayuda a través de la figura del Jefe de Gabinete Juan Manzur, que baja obras, servicios, equipamiento; además un gobierno Provincial que permanentemente está acompañando a los intendentes y a los comisionados comunales. Hoy la gente nos necesita más que nunca, y nosotros tenemos que estar a la par de ellos para transitar este mal momento».

Por su parte Salomón detalló que «a pesar de la crisis lo que estamos haciendo es algo inédito. Hacía más de 30 años que la municipalidad no tenía este equipamiento y de esta forma vamos a poder llegar a barrios que antes no podíamos y que era una demanda de los vecinos. Si no fuera por el apoyo de la Provincia no sería posible. Como intendente siento agradecimiento para con la gente y con el gobernador Jaldo».

Finalmente Gutiérrez afirmó que «hoy es un día de fiesta para los alderetenses: hacía 30 años que teníamos motoniveladoras nuevas, además de los camiones. Se está trabajando por y para la gente y seguimos trabajando a la par de nuestro Gobernador».