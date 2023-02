Jaldo recibió a la dirigente Ludmila Lizárraga: “Vuelvo al peronismo y me siento feliz”

"Pertenecía a otro espacio político, en el cual no me sentía representada", reveló la ahora militante oficialista.

El gobernador, Osvaldo Jaldo, recibió a la dirigenta política Ludmila Lizárraga, con quien mantuvo una reunión en la que dialogó sobre la situación actual de la provincia y las acciones que se están llevando adelante.

«Nos sentimos muy contentos de habernos reunido con el Gobernador. Esto significa reafirmar el compromiso de trabajo al peronismo y a Jaldo para las próximas elecciones. Estoy orgullosa de que me abra las puertas», expresó Lizárraga. Y agregó: «Pertenecía a otro espacio político al cual no me sentía representada. Hoy vuelvo al peronismo y me siento feliz de estar de nuevo en este espacio. Le doy todo mi apoyo a Jaldo en estas elecciones y reafirmamos nuestras convicciones para a trabajar a la par de él”.

Asimismo, dijo que «el Primer Mandatario me pidió seguir construyendo con el trabajo territorial como siempre hacemos los peronistas».

Acompañaron a Lizárraga el concejal de Yerba Buena Alejandro Sangenis y y el dirigente Víctor Hugo Cachambus.