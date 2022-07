Jaldo valoró los anuncios económicos adoptados por Nación

Con respecto al plan económico informado días atrás por la flamante ministra de Economía de la Nación, Silvina Batakis, el gobernador, Osvaldo Jaldo, sostuvo que las medidas adoptadas por la cartera federal son correctas y que hay que tener paciencia para que sus efectos se sustancien en beneficio del país.

Al ser consultado por el Índice de Precios al Consumidor que se conoció este jueves, Jaldo dijo: “Yo diría que en esto, como diría un director técnico, hay que ir paso a paso. Tenemos una Ministra que hace poco asumió, conformó su gabinete y anunció sus primeras medidas. Creo que la ansiedad o la necesidad de la gente nos llevan a que rápidamente busquemos las soluciones”.

Comentó también: “Las medidas que se tomaron como reducir el déficit fiscal, respetar el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI), no gastar más de lo que ingresa, pagar la deuda en pesos en bonos que tiene a futuro y a corto plazo Argentina. Todo esto habla muy bien de las medidas adoptadas por nuestra ministra”.

Y continuó: “Habla de que Argentina va a cumplir con sus compromisos. Esto nos posiciona muy bien en el mercado. Hay que trabajar en las variables macroeconómicas para bajar la inflación. Si reducimos el déficit fiscal, no hay dudas que los precios van a tender a mantenerse y algunos a bajar en algunos casos”.

El Mandatario tucumano expresó: “Como decimos en el campo, ‘a rio revuelto ganancia de pescadores’. En esto hay mucha especulación, muchas personas sacaron ventajas, muchos remarcaron por las dudas. Esto es pasajero y se empezará a normalizar a corto plazo”.

Diálogo con gremios

A su vez, con respecto a las conversaciones con los gremios por motivo salariales, Jaldo declaró: “Siempre estamos dispuestos a escuchar. Tenemos buen dialogo con nuestros empleados y con el sector privado. Pido que no nos dejemos llevar por la ansiedad. Esperemos porque hace muy poco asumió la Ministra y adoptó las nuevas medidas”.

Política económica provincial

En diálogo con la prensa, el Gobernador, tras ser consultado con respecto a si la provincia adoptará medidas económicas similares a las de Nación en el ámbito local, dijo: “Creo que la situación nos va a llevar obligadamente a adoptar medidas como las que tomó la Ministra. No nos olvidemos que Argentina no puede emitir y no tiene crédito por el acuerdo con el Fondo. Nos tenemos que dar vuelta con lo que tenemos. Es como la casa de uno. No se puede gastar más de lo que ingresa. Si gastamos más nos endeudamos y después no tenemos con qué pagar”.

Manifestó también: “las provincias vamos a tener que esperar para tener una reunión con la Ministra y el presidente Alberto Fernández para ver cómo vamos a trabajar con Nación. No nos olvidemos que los recursos que recibimos son por Ley de Coparticipación Nacional, o sea que bajo ningún punto de vista esos recursos se pueden disminuir”.

Asimismo señaló: “Nosotros estamos dispuestos a acompañar las medidas de Nación. La Argentina es una sola. Todos juntos tenemos que tratar de salvar nuestra patria. Tenemos que trabajar sin diferencias personales ni políticas”.

Jaldo también dijo: “Hay que dar un poco de tiempo a las medidas para que causen los efectos que buscamos. En economía uno no puede arriesgar los tiempos. Juegan una serie de factores internos y externos. No nos olvidemos que el mundo está en guerra y que en la economía globalizada las cuestiones bélicas están en Ucrania y Rusia pero repercute en la mesa de los argentinos”.

Y reflexionó: “Este año fue uno de los que más se exportó en Argentina y uno en los que más se produjo. Los commodities tuvieron el máximo valor en los últimos años”, pero, si la guerra “causó algún efecto positivo en lo económico para el país, no hay dudas que otras variables también se descontrolaron. Hemos vendido la soja a 650 dólares. Tenemos precios internacionales muy importantes pero ahora nosotros también tenemos que cuidar la mesa de los argentinos”.

Jaldo explicó: “No nos olvidemos que cuando hablamos de la producción primaria también tenemos que alimentar a los que viven en Argentina. Porque si exportaríamos toda la carne o la leche porque valen mucho habría que preguntar qué comerán y tomarán todos los argentinos. Por eso es bueno el rol de Estado para poner equilibrio”.