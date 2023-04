Manzur inauguró un polo tecnológico orientado a la inserción laboral

El gobernador, Juan Manzur, inauguró este martes por la mañana un Polo Tecnológico Educativo, en el edificio de la Escuela Técnica Nº4 Juan XXI, destinado a la formación profesional de jóvenes y adultos.

Este espacio permitirá que el establecimiento, además de albergar al nivel secundario, esté conformado por la Escuela de los Trabajadores, el Centro Regional de Simulación Clínica de Enfermería y el Centro de Formación Profesional N2.

El establecimiento, único en la provincia y en el país por sus características, brindará los niveles secundario, terciario y formación profesional. En este sentido, cuenta con cuatro mil metros cuadrados de construcción, 25 aulas, cuatro talleres, tres laboratorios, espacios de simulación, sala de usos múltiples, sumando más de 40 espacios de trabajo para compartir entre los alumnos y alumnas de la secundaria con los estudiantes de la Escuela de Trabajadores.

«Hoy en San Miguel de Tucumán, inauguramos esta mega escuela, un polo tecnológico y científico que puede albergar hasta dos mil alumnos con orientaciones técnicas e informáticas», destacó Manzur luego de recorrer el edificio.

Asimismo, el Gobernador agregó que «con esto damos un paso más hacia adelante, buscando el Tucumán que queremos: el que incluya y que genere oportunidades».

«Hay que destacar el trabajo de Educación que viene haciendo en toda la provincia», afirmó y subrayó: «creo que Tucumán a partir del 14 de mayo va a estar gobernada por Osvaldo Jaldo, un hombre que tiene experiencia y que conoce».

La escuela de los trabajadores fue creada por iniciativa del Gobierno Provincial en articulación con el Center for Workers Education de la CCNY- The City College of New York.

El objetivo es impulsar la formación y capacitación profesional para y en el trabajo, desarrollando y mejorando las competencias de los trabajadores, con énfasis en la formación técnico-profesional, y en la formación docente continua, atravesadas de manera transversal por la dimensión tecnológica, científica y pedagógica.

El Primer Mandatario estuvo acompañado por la secretaria general de la Gobernación, Silvia Pérez, el ministro de Educación, Juan Pablo Lichtmajer; la diputada nacional, Rossana Chahla; el ministro de Salud, Luis Medina Ruiz; la ministra de Desarrollo Social, Lorena Málaga; el ministro del Interior, Miguel Acevedo; el ministro de Seguridad, Eugenio Agüero Gamboa; el fiscal de Estado, Federico Nazur; el jefe regional del Ente Nacional de Obras Hídricas de Saneamiento (Enohsa), Gerónimo Vargas Aignasse; el titular de Anses Tucumán, Enrique Salvatierra y ellegislador, Gabriel Yedlin.

Además, estuvieron presentes el director de Educación Técnica, Hugo Viga; el director de la Escuela Técnica N4 Juan XXIII, Manuel Romano; el director del Centro de Formación Profesional N.º 2, Daniel Erigam yla supervisora, a cargo de la Escuela de los Trabajadores, Mónica Pedernera.

En la oportunidad acompañaron los gremios de Taxi, SIVARA, ATE, Canillitas, UPSRA, UOCRA, SUTHER, SOEM, Vialidad, AMET, ATEP, Apem, La Bancaria, Somos Barrio de Pie, UPCN y ATSA.

Por su parte, Lichtmajer sostuvo que «esto es sinónimo de inversión educativa. Esta es la línea que ha trazado el Gobernador de la Provincia desde el primer día».

«Esto es una obra que empezó nuestro gobierno en el 2015 y que hoy la termina. Esto representa la insignia de las más de 112 obras que hemos terminado y las 82 que están en curso», destacó el ministro en su discurso.

«Este es el camino: este es el Tucumán que proponemos y hacemos», indicó Lichtmajer y añadió: “esta es la escuela más grande de Argentina con 4000 metros cuadrados que albergará primero a los chicos de la Escuela Juan XXIII. Tiene una orientación en informática, pero también sumará a la escuela secundaria todo lo que tiene que ver los oficios».

En esa línea, explicó: «Aquí funcionará la Escuela de los Trabajadores para que los hijos y los mismos trabajadores puedan formarse y realizar actividades profesionales junto a 14 sindicatos y con el Conicet que instrumentará aquí el programa Más Ciencia para desarrollar también la investigación. Esta escuela, que lleva el nombre de Independencia, es el emblema de una inversión en educación que no se detiene y cada día da muestras de cómo avanza”.

Esta escuela brinda capacitaciones específicas equipadas con alta tecnología con los mejores y más avanzados exponentes de la formación provincial, nacional e internacional. También se desarrolla en sedes sindicales y en los puestos de trabajo de los y las trabajadoras.

Chahla dijo: «felicito al Ministro de Educación por esta gran tarea de llevar la educación a los niveles que hoy estamos viendo. Una escuela técnica de más de 4000 metros cuadrados para 2200 alumnos que están forjando su futuro. Estas son las políticas públicas de este proyecto político: más salud y más educación gratuita para todos».

Además, sostuvo: “hoy se abre esta escuela para todos los jóvenes que quieran estudiar y progresar para construir una sociedad mejor. Felicidades a la familia de la educación, a los chicos y padres por el gran compromiso que tienen. Una escuela que se transformará en un polo científico y tecnológico en este barrio donde se desarrollarán programas. Celebro este paso más que da Tucumán con una escuela técnica fantástica”.

El director expresó que «es un hecho histórico y trascendente para toda la provincia y sobre todo el barrio Juan XVIII y que apuesta a la educación técnica, a sus hijos».

«Es un establecimiento con orientación de técnico en informática profesional y personal, los chicos cursan siete años y egresan con un título con una gran demanda laboral, donde se garantiza el derecho de la educación», concluyó Romano.