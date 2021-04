Manzur: “La Argentina es uno de los países que más vacunas recibe”

El gobernador informó que aún no recibió la dosis por no estar en los grupos de riesgo.

Con 255.213 dosis aplicadas de las vacunas contra la Covid-19 en la provincia, de acuerdo al Monitor Público de Vacunación del Gobierno nacional, el gobernador, Juan Manzur, destacó esta mañana en rueda de prensa la campaña de inoculación en Tucumán.

“El mundo está buscando vacunas y, felizmente, la Argentina figura dentro de los países que mayor cantidad de vacunas han conseguido para su población. Esto no quiere decir que nos relajemos, hay que seguir insistiendo en todas las prevenciones: usar el barbijo, la distancia social, lavarse las manos frecuentemente y estar en ambientes muy ventilados”, remarcó Manzur.

Por otro lado, el Gobernador subrayó que “el sistema de salud sigue tenso, en medio de la segunda ola de una magnitud importante, con mayor capacidad de difusión de esta cepa, complicando a un grupo etario de menor edad”.

Respecto a la presencialidad en las escuelas, Manzur explicó que es una medida que “se evalúa día a día, monitoreando la curva de contagios y analizando los informes de cada una de las áreas. Todos los días vamos determinando la conducta a seguir. Hay que hacer lo que estamos haciendo e ir evaluando”.

Por último, el jefe del Poder Ejecutivo detalló que no recibió la vacuna contra la Covid-19. “Cuando me corresponda me vacunaré. Soy médico, pero no estoy en los grupos de riesgo. Estoy esperando mi turno”, añadió.

En esa línea, precisó que “no se han vacunado otros miembros del Poder Ejecutivo, solo aquellos que tienen más de 60 y 70 años”. Y con respecto a la vacunación de comisionados comunales reiteró que “el comité de expertos decidió avanzar y yo estuve de acuerdo, porque representan un grupo de personal de riesgo”.

“Tenemos seguir avanzando lo más rápido que podamos. En la medida que tengamos vacunas lo haremos, fundamentalmente, con los grupos poblacionales que tienen mayor riesgo”, concluyó el Gobernador.