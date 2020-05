Manzur: “La ley contra el motoarrebato será promulgada rápidamente”

Una comisión de interpoderes se reunió hoy en Casa de Gobierno con el gobernador, Juan Manzur, para ajustar las disposiciones que contiene el proyecto de ley de antimotoarrebatos. La normativa será tratada este jueves en la Legislatura y, de ser sancionada, se espera que entre en vigencia en 10 días aproximadamente.

Al respecto, Manzur subrayó que el proyecto “cuenta con el apoyo de los tres poderes del Estado: fue consensuado y tendrá discusión en el parlamento. Esperamos que la ley sea aprobada y en caso de ser así, la vamos a promulgar rápidamente. Será una buena herramienta para disminuir el delito en ocasión del motoarrebato”.

“Necesitamos este instrumento para ser más exigentes en los controles y bajar el delito. Esta ley va a contemplar la instalación de sistemas GPS en motos nuevas para que estén ubicadas e impulsaremos la instalación de estos equipos en las motos que ya circulan”, explicó el ministro de Seguridad de la Provincia, Claudio Maley.

Otras exigencias de la ley serán sobre las estaciones de servicio: no podrán expender combustible a las motos que no tengan patente y cuyos propietarios no tengan casco y cédula de identidad. La disposición también alcanzará a garajes y guarderías que no podrán guardar motos que estén sin patente.

“Legalmente, queremos apurar el tratamiento de esta ley para que el 1 de junio estemos trabajando con su cumplimiento para que sea efectiva”, adelantó el ministro.

Por su parte, el legislador y presidente de la Comisión de Seguridad de la Legislatura, Gerónimo Vargas Aignasse, destacó que “la ley tendrá carácter histórico porque la atribución que tenía exclusivamente los municipios sobre control de infracción de tránsito ahora lo van a tener también las fuerzas de seguridad de la Provincia, con apoyo de las federales”.

Estamos decididos a terminar con esta modalidad delictual que agobia y atemoriza a la ciudadanía. Vamos a salir con mucha fuerza, en una primera etapa, a controlar en San Miguel de Tucumán y después en todos los municipios. Priorizaremos que no puedan circular más de dos masculinos por moto y que tengan una autorización que va a emitir la página de la Policía de Tucumán. La otra excepción es que sean padre e hijo”, aseveró Vargas Aignasse.

Nueva política criminal

El secretario judicial del Ministerio Público Fiscal, Tomás Robert, indicó que los tres poderes del Estado trabajaron en conjunto para “diagramar estrategias que puedan combatir el motoarrebato”.

Si la ley es promulgada por el Gobernador, el Ministerio Público Fiscal la hará cumplir a través de operativos en forma conjunta con la Policía”, dijo Robert.

Esta modalidad de trabajo del Ministerio “sería un cambio de paradigma”, explicó el Secretario, “porque antes actuábamos en la persecución del delito. Ahora, entraremos en la fase de prevención con el Ministerio de Seguridad y la Policía a los fines de poder empezar a revertir esta tendencia al motoarrebato y bajar índices delictivos”.

“En ese rol social que cumple el Ministerio Público, se ha diagramado una estrategia de política criminal. En ese marco, queremos trabajar como equipo: sería la primera vez en Latinoamérica que se hace de esta forma”, concluyó el fiscal Carlos Picón.

