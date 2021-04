Manzur: “La única forma de controlar al virus es con la responsabilidad social”

“El motivo de esta convocatoria tiene que ver con lo que estamos viviendo, una situación compleja en la región que se está replicando en el país y en la que Tucumán no es una isla. Tucumán es una provincia pequeña y muy densamente poblada, ese es el principal problema que tenemos. La velocidad de contagio es mayor y a esto se agregan las nuevas cepas que tienen mayor poder de transmisibilidad”. Con estas palabras, el gobernador Juan Manzur comenzó su discurso en la reunión de Sala de Situación realizada este miércoles en el Salón Blanco de Casa de Gobierno, donde se analizó la actualidad epidemiológica de la provincia, que en las últimas semanas vivió un marcado incremento de casos.

“Tenemos 550 mil personas de riesgo en Tucumán, tenemos que llegar a cubrir y vacunarlas. Ese es el objetivo, no producir la inmunidad de rebaño sino proteger a este grupo poblacional. Hoy llegamos a vacunar más de 130 mil. Nos queda mucho. Y a estas personas que vacunamos no quiere decir que no se van a enfermar, que no van a transmitir el virus. Lo que hace es generar el contacto con el virus de alguna manera para que el cuerpo desarrolle anticuerpos, pero no sabemos el grado de inmunidad y por cuanto tiempo. Este virus tiene particularidades que lo hacen diferente”, indicó el mandatario.

“Tenemos que ver de que manera disminuimos la capacidad de contagios. Y para disminuir el impacto se debe apelar a las acciones que todos conocemos, como el distanciamiento, el uso del barbijo y el lavado de manos. Hay que concientizar sobre las reuniones sociales, no todos tomamos dimensión del daño que podemos realizar al infringir una norma sanitaria en el medio de una pandemia. Este es el mensaje que tenemos que llevar. No nos podemos juntar, y si nos juntamos que sea al aire libre y con distancia. Son las cuestiones claves y sencillas, en el medio de un proceso complicado”, agregó el gobernador.

En el marco de su discurso, Manzur advirtió además que de no cambiar el comportamiento social, el sistema sanitario podría llegar a desbordar. “Hoy tenemos herramientas, como el suero hiperinmune, y también aprendimos a tratar pacientes críticos pero no es suficiente. Debemos prevenir que se saturen los servicios. Casi llegamos a tener el 80 por ciento de camas críticas cubiertas en el peor momento de la pandemia durante el año pasado. Y esta ola que se viene, de acuerdo a la experiencia internacional, es más compleja”. En este sentido el gobernador remarcó que “de 14 pacientes que teníamos en estado crítico hace una semana, hoy tenemos 28, y no podemos tener 56 la próxima semana. Tenemos que prevenir. En este contexto, yo les pido a todos que transmitamos el mensaje de explicar la gravedad de la situación. La presión epidemiológica que hay sobre Argentina es tremenda. El virus ya está, tenemos que controlarlo y la única forma es con la responsabilidad social para cuidar a nuestra gente”.

Estuvieron presentes junto al mandatario la ministra de Salud, Rossana Chahla, junto a funcionarios del área; los ministros de Educación, Juan Pablo Lichtmajer; del Interior, Miguel Acevedo; de Desarrollo Social, Gabriel Yedlin; de Gobierno y Justicia, Carolina Vargas Aignasse; de la Producción, Álvaro Simón Padros; de Seguridad, Claudio Maley; la secretaria General de la Gobernación, Silvia Pérez; y el fiscal de Estado, Federico Nazur. También los intendentes Germán Alfaro (Capital), Darío Monteros (Banda del Río Salí), Elia Fernández de Mansilla (Aguilares), Alejandra Cejas (Graneros), Aldo Salomón (Alderetes), Carlos Gallía (Lules), Javier Noguera (Tafí Viejo), Sandra Figueroa (Alberdi) y Jorge Leal (h) (Burruyacu); los legisladores Renée Ramírez, Marta Najar, Paula Galván, Sandra Mendoza, Gerónimo Vargas Aignasse, Julio Silman; el diputado nacional Mario Leito; y delegados comunales.

Las fiestas y reuniones sociales, ejes de contagios masivos

Tras brindar datos epidemiológicos y de vacunación al día de hoy en la provincia en el encuentro, la ministra Chahla, en diálogo con la prensa, manifestó que “lo más importante es que conozcamos todos la realidad de la cantidad de casos que se vienen registrando en provincias y países vecinos. Ese aumento se hace notar, con la meseta alta que empezó a subir y por la que hoy tenemos entre 400 y 500 casos diarios. El motivo de ese aumento es por las fiestas, las reuniones sociales y también los viajes”.

“Una de la cosas más importante es mostrar la situación en cada municipio de Tucumán. También realizamos un pedido a todos los responsables de los controles, pedimos colaboración ya que salud no tiene el poder de policía y necesitamos la ayuda de todos. Necesitamos el compromiso social y la responsabilidad en cada lugar de las personas que deben hacer cumplir normativas”, agregó la funcionaria.

El intendente Alfaro, por su parte, dijo que vio “con mucha preocupación los índices que nos mostraron, tanto en el interior como en Capital, son preocupantes”.

“Hay que llamar a la conciencia, especialmente a los jóvenes, que tienen que cuidar a sus padres y abuelos. Esta situación puede empeorarse y ser más difícil que la que pasamos el año pasado. Hay distintas cepas y modalidades del virus y tampoco tenemos conocimiento sobre cuanto tiempo dura la inmunidad. Hay que llamar a la reflexión a todos los negocios que presentaron protocolos y no lo cumplen y exceden además horarios permitidos. Estamos pensando desde la municipalidad en retirar las habilitaciones en estos casos”.

En tanto que Noguera resaltó: “Estamos alarmados por el aumento de contagios que se está produciendo en el área metropolitana, la más densamente poblada del país. Hay que extremar las medidas de precaución, con las cuestiones básicas de prevención que se deben internalizar en cada uno de nosotros. Hay que dejar de lado las fiestas y las reuniones sociales, que tanto daño y dificultades nos han ocasionado. En cualquier momento puede colapsar el sistema sanitario. Apelo a la buena voluntad, el sentido común y el imperativo moral para hacer lo correcto”.