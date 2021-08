Manzur recibió el apoyo de Máximo Kirchner y Massa, y trató de «Pinocho» a Jaldo

“Lo único que se me ocurre decirle es Pinocho”. Luego de que el vicegobernador Osvaldo Jaldo aseguró que al gobernador Juan Manzur le “soltaron la mano” desde Buenos Aires, el mandatario provincial encabezó un masivo acto en el Hipódromo de Tucumán junto a los ministros de Interior y Economía de Nación, Eduardo Wado de Pedro y Martín Guzmán, quiénes le ratificaron su respaldo y enviaron duras críticas a la administración de Mauricio Macri. Pero además, Manzur celebró el apoyo mediante videos de los ‘ausentes’ Máximo Kirchner y Sergio Massa: el presidente del bloque del Frente de Todos en Diputados y el presidente de la Cámara baja pidieron disculpas por el faltazo, respaldaron al mandatario provincial y se comprometieron a visitar Tucumán.

“Quiero agradecerle a toda la militancia y principalmente al compañero Juan Manzur por esta tarde peronista en esta hermosa provincia, y a todos los candidatos y candidatas que hoy están acá”, comenzó su alocución Wado de Pedro. “Querido Juan, quiero trasmitir un saludo del compañero presidente de la Nación, Alberto Fernández para todo el pueblo de Tucumán y de la compañera Cristina Fernández de Kirchner”, enfatizó el ministro de Interior, antes de recordar sus anteriores visitas a nuestra provincia “para marcar la decisión y voluntad de gobierno nacional de construir una Argentina federal, y eso es lo que estamos haciendo en estos dos años de gestión a pesar de la lucha contra la pandemia”.

De Pedro reprochó que en el marco de la campaña rumbo a las Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias (PASO), reprochó que “escuchó que vuelve el expresidente Macri a decirnos cómo tenemos que gobernar, cuando él le prometió a los tucumanos y tucumanas un plan de obras que jamás cumplió”. “Macri y Cambiemos nos prometieron pobreza cero y dejaron el país con más del 50% de pobreza, prometieron el impuesto a las ganancias y no cumplieron, prometieron y prometieron mejorar lo que estaba mal y mantener lo que estaba mal, pero lo que hicieron fue destruir lo que estaba bien y empeorar lo que estaba mal. Pidámosle explicación de qué hicieron con el futuro de nuestras generaciones”, disparó.

En ese sentido, el ministro de Interior remarcó que “hoy los tucumanos y las tucumanas, todos los argentinos, tenemos una deuda de más de 100 mil millones de dólares, y esa plata la fugaron en la timba financiera esos que hablan de corrupción, que son responsables del gobierno más corrupto de la historia”. “Con el compañero Juan venimos pensando una Tucumán productiva, que sea el centro del Norte argentino donde se pueda aumentar la producción de azúcar, limones, metalmecánica. Somos el peronismo, vamos a gobernar para generar empleo, comercio, industria, felicidad. Venimos a ser felices a pesar de la pandemia”, afirmó.

“Juan quiero que sepan los tucumanos y las tucumanas que hay un gabinete federal totalmente comprometido con el plan estratégico que tienen: vamos a hacer las obras que hacen falta, vamos a construir los jardines, las escuelas, a apoyar a los productores y trabajadores para poner de pie a Tucumán y tener una Argentina para todos y todas. Los quiero mucho, gracias vecinos y vecinas, compañeras y compañeros, muchas gracias Juan”, remató de Pedro.

Luego hizo uso de la palabra el ministro Guzmán: “Buenas tardes Tucumán, buenas tardes compañero Juan Manzur. Es realmente una gran alegría estar aquí en una provincia que queremos tanto. Venimos trabajando de forma mancomunada, seria, para poner a Tucumán de pie”, inició su discurso, y se propuso explicar que los argentinos estamos atravesando una “doble crisis”: “Una crisis macroeconómica luego de cuatro años de un modelo económico absolutamente fallido que le hizo muchísimo mal a nuestro país, al que se le sumo la pandemia”.

“Hoy la economía argentina está en proceso sólido de recuperación económica. Junto a nuestros candidatos recorríamos un ingenio aquí en Tucumán donde lo que se veía era un Tucumán en marcha, con más inversión, más empleo, más futuro. Está creciendo la inversión en un contexto difícil”, se entusiasmó, y cuestionó que “hablar de rebote es menospreciar lo que está ocurriendo” porque “no es rebote, es recuperación”.

Guzmán festejó que “la economía se recupera y es el resultado de las políticas públicas que se han venido implementando para resolver esta doble crisis que hemos ido resolviendo”, y remarcó que “el pueblo sabe” que el gobierno de Macri dejó una deuda “de 100 mil millones de dólares”, luego de que “en 3 de 4 años de gobierno hubo recisión, cayo la producción y el empleo, aumento la pobreza”. “Más deuda en dólares y menos disponibilidad de dólares significa menos empleo y más inflación, eso hizo Juntos por el Cambio y el pueblo lo sabe: nosotros no nos endeudamos en dólares”, insistió, aludiendo a una publicación del portal Chequeado.

“Con el compañero Juan hemos hablado de estos temas antes de asumir el gobierno, buscando articular condiciones para una Argentina que se desarrolle federalmente. Tenemos el desafío de resolver el problema de endeudamiento en dólares que dejo Juntos por el Cambio”, aseveró, y recalcó que “logramos restructurar la deuda externa en dólares con los acreedores privados y obtener un alivio de 37 mil millones de dólares para Argentina en los próximos 10 años”. “Eso es defender la patria, defender la soberanía: cuando van con frases engañosas que buscan confundir, pero no confinen al pueblo”, apuntó.

“Quiero despedirme instándolos a que demos todo de nosotros para que desde militancia la, la convicción y tranquilidad de estar absolutamente convencidos de hacer aquello que consideramos que hace bien a la Argentina, ir construyendo ese poder que el pueblo necesita para día a día tener condiciones de gobierno firmes que permitan salir adelante en camino de deshacer daños y dolores, sanar heridas y tener oportunidades para todos y todas, por una Argentina más fuerte y una Tucumán más próspera, gracias a todos y todas”, concluyó.

Las sorpresas de Manzur

“Compañeros, compañeras. ¿Dónde está el peronismo? Vamoooooos. Si este no es el peronismo , ¿dónde está el peronismo, compañeros? Una alegría verlos hoy, en esta tarde tan linda. Vamos a darle un aplauso a Martín Guzmán, cuide la plata. Ustedes lo saben, es mi amigo, un tipo que quiero, que aprecio, que valoro y respeto: una vez más con nosotros Wado de Pedro. Pase adelante, Tucumán lo quiere aplaudir”, comenzó enérgico Manzur su discurso presentando a los ministros del Gabinete Nacional.

Manzur pidió público que colmó el Hipódromo “recibir a nuestros amigos que nos vienen a visitar, que vienen a estar con nosotros, a decir ‘siga adelante, no afloje Tucumán’. Este es el mensaje”. “Acá están nuestros candidatos, los candidatos del peronismo tucumano”, bramó, antes de presentar a la ministra de Salud, doctora Rossana Chahla, primera precandidata a diputada nacional y quiénes la acompañan en la lista: Alejandro Melo, Elia Mansilla y Jorge Leal, además de los suplentes Inés Gramajo, Andrés Galván y Sandra Figueroa. “Vamos Pucherito”, agitó Manzur.

Luego, presentó a sus precandidatos a senadores nacionales: “¿Dónde está Pablo Yedlin, senador nacional? Acá, venga”, y presentó a quién encabeza la lista de Lealtad Peronista junto a “una mujer del interior, de Famaillá: Sandra Mendoza”. “Estos son nuestros candidatos. Sarita Assán, de aquí, de la Capital. ¿Dónde está la Marea Verde? ¡Vamos!”, reclamó sonriente. “Compañeros, ‘¿quién va a coordinar?’ nos decían. Una vez más les digo, Juan Manzur, el jefe de campaña”, se presentó a sí mismo el primer precandidato a senador suplente y protagonista estelar del acto, que tenía unas sorpresas bajo la manga.

“El peronismo está de pie, compañeros. Todos de pie, a cantar. Eso es lo que somos. Una vez más, el peronismo se hace cargo de una tragedia en la Argentina: primero, la tragedia de Macri, después la pandemia. El peronismo se hace cargo de todas las tragedias en la Argentina. Está saliendo, terminando esta pandemia gracias a que nuestro gobierno, el gobierno nacional. Sí, a Alberto, le mandemos un aplauso desde acá a Alberto. Gracias Alberto, le mandemos un aplauso a Cristina también, vamos. Tucumán la quiere, somos agradecidos. Nuestro gobierno compró las vacunas, levanten las manos quién se vacunó”, vitoreó enérgico, antes de presentar sendos videos con mensajes de Sergio Massa y Máximo Kirchner.

“Hola querido Juan, queridos tucumanos. Hoy teníamos previsto visitarte, pero yo tenía algún tema personal que me impedía viajar. Sabes que, desde acá desde Buenos Aires, a vos, a cada tucumano y tucumana, a Pablo Yedlin y todo el equipo les estamos tendiendo la mano para construir esa Argentina justa libre y soberana que soñamos todos. Tenemos un desafío que es salir de esta pandemia, del fracaso del gobierno anterior y empezar a reconstruir en el trabajo y en la producción el futuro de la Argentina. Esa tarea necesita de cada tucumano y tucumana, de cada gobernador, de cada legislador, no admite proyectos individuales. Todos resignamos un poquito para construir el Frente de Todos y el sueño colectivo de la reconstrucción Argentina. Te mando un gran abrazo y muy pronto voy a estar visitándote”, sostuvo Massa.

Manzur pidió aplausos para Massa y presentó a “un tipo que es mi amigo, bajo perfil, un militante de vocación que está hoy metido en la Provincia de Buenos Aires, que es mi amigo y lo quiero mucho”. “Es un peronista de pura cepa”, sentenció, antes de que apareció en video Máximo Kirchner.

“Quiero mandarle gran abrazo al compañero gobernado Juan Manzur, y a todos los tucumanos y tucumanas que nos estaban esperando hoy. No pudimos ir por compromisos que tienen que ver con la provincia de Buenos Aires y la campaña. Quiero que sepan que teníamos muchas ganas de ir, de acompañarlos tal como Tucumán viene acompañando al gobierno de Alberto y Cristina. Para mí era una oportunidad importante: desde que el gobernador me invitó, no pude recordar aquel primer viaje de Néstor a la Provincia de Tucumán, al Pozo de Vargas en Tafí Viejo, donde se empezó a reconstruir la reactivación de aquel país que aquel 25 de Mayo de 2003 habíamos encontrado destruido. Desde que asumió Alberto y Cristina y con esta pandemia hemos hecho un gran esfuerzo todos los argentinos y argentinas y también tucumanos y tucumanas, que habíamos recibido un país destrozado por Mauricio Macri en lo económico y espiritual. Seguimos comprometidos con aquello que contamos a argentinos y argentinas y tucumanos y tucumanos que queríamos hacer en el 2019. Esta pandemia ha traído mucho dolor y no ha hecho más que demorar aquella recuperación que los argentinos y argentinas necesitamos para cumplir los anhelos y sueños de nuestro pueblo. Sabemos que la situación es compleja y difícil, pero a medida que ha avanzado un plan de vacunación complejo ejemplar quiero que sepan que hemos podido construir un plafón que nos permita ir saliendo lentamente pero con seguridad de esta pandemia para poder recuperar la Argentina, recuperar Tucumán, y lo que es más importante, nuestras familias, la cotidianeidad de la educación, de poder vernos y darnos entre todos la oportunidad de construir una Argentina que abrace a todos quienes viven en ella y no solamente a todos los que viven en las 40 manzanas de la Ciudad de Buenos Aires, donde muchas veces se definen las cosas sin comprender la idiosincrasia y la cultura de nuestro interior profundo que trabaja día a día para poner a la Argentina de pie. Muchas gracias Juan, disculpas nuevamente a todos los amigos, a trabajar muchos en esta elección porque Alberto y Cristina necesitan diputados y diputadas, senadores y senadoras, que realmente acompañen y se comprometan con el futuro de su gente más allá de lo que solemos escuchar en los medios: dirigentes valientes, con ideas, creatividad, y comprometidos con el futuro de sus pueblos, de sus vecinos y vecinas. Si me vuelve a invitar el gobernador seguramente allí vamos a estar”, sentenció Kirchner

“Se quedaron todos sorprendidos”, festejó Manzur. “Algunos andaban diciendo ‘a Manzur le soltaron la mano’. Miren, miren, miren eso. Ya no sé que decirle: no sé, lo único que se me ocurre decirle es Pinocho. Siguen mintiendo y mintiendo. La única verdad es la realidad, compañeros. Un aplauso”, remató el gobernador. Para culminar, pidió “que suenen los bombos, que flameen las banderas” y prometió “al peronismo tucumano lo voy a llevar al triunfo”, antes de dar por cerrado el acto.

fuente El Tucumano