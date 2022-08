Massa se reunió con Marc Stanley, el embajador de Estados Unidos

El ministro de Economía, Sergio Massa, se reunió con el embajador de Estados Unidos, Marc Stanley, con quien repasó la agenda bilateral y discutió temas relacionados con las firmas estadounidenses en la Argentina.

«Gracias a Sergio Massa por la productiva reunión de ayer. Esperamos seguir trabajando con él en su nuevo rol», publicó este lunes el diplomático en su cuenta de Twitter junto a una foto del encuentro.

La reunión fue de tipo «protocolar, como se hace con varios embajadores», detalló a Télam el subsecretario de Asuntos de América Latina y el Caribe de la Cancillería, Gustavo Martínez Pandiani.

En la misma, se realizó un «repaso de la agenda bilateral» y se discutieron temas relacionados con las firmas estadounidenses en el país.

Asimismo, otro eje de la reunión, realizada el domingo al mediodía en la residencia del embajador, fue repasar detalles de la visita de Massa a Washington, programada para el próximo 29 de agosto.

