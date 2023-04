Máximo Kirchner pidió acordar un plan de Gobierno para evitar “dolores de cabeza”

En el marco de un plenario del Partido Justicialista porteño, Máximo Kirchner brindó un discurso en el que deslizó críticas al presidente —aunque sin mencionarlo— y también se refirió al escenario político del oficialismo de cara a las elecciones tras la decisión de Alberto Fernández de no ir por la reelección.

“De cara a lo que viene tenemos que tener un programa claro de 10, 15, 20 puntos y el compromiso inquebrantable de cada parte del Frente de Todos de llevarlo adelante definitivamente para después no tener dolores de cabeza”, sentenció el legislador y referente de La Cámpora.

Tras el anuncio de Alberto Fernández de que no ser candidato en las próximas elecciones, el Frente de Todos volvió este sábado a pedirle a Cristina Kirchner que se presente como candidata. “La Ciudad con Cristina” fue el lema utilizado en el acto del PJ porteño realizado en Ferro, en el que, en este contexto, Máximo Kirchner habló por primera vez luego de la baja del mandatario a la carrera presidencial.

En este sentido, se refirió implícitamente a la elección del mandatario para encabezar junto a CFK la fórmula de 2019. Lo hizo haciendo hincapié en que, para escogerlo, eligieron dejar de lado ciertas actitudes del pasado.

“Quienes hicimos todo durante el año 2016 y 2019 resistiendo al macrismo pusimos todo lo que teníamos arriba de la mesa para que el Frente de Todos se pudiera constituir. Fuimos a buscar a cada dirigente más allá de los comportamientos que habían tenido respecto de la ex presidenta sino de un montón de compañeros para poder generar una opción superadora. No hay derecho que alguien esté enojado y hoy no ayude a construir una nueva opción”, indicó.

En otro pasaje de su discurso, Máximo Kirchner pidió: “Tengamos la inteligencia común para aprender de nuestros errores y gobernar nuestras miserias y vanidades. Y así, entre nosotros, poder potenciar nuestras virtudes”.

Luego completó: “Cuando a un frente político las miserias conducen a las virtudes están condenados al fracaso. Deben ser las virtudes las que conduzcan a las miserias para que la gente pueda mejorar. Nadie, ni yo, está exento de errores. Quien diga que no se equivoca ni un poquito de vanidad miente. Lo que tiene que saber es poder gobernarlo porque para gobernar a la gente primero hay que gobernarse a uno mismo”.

En el mismo tono, el diputado asumió haber tenido errores a lo largo de estos años. No obstante, otra vez sin hacer mención a alguien en específico, deslizó una comparación en la que destacó la importancia de que un político admita las fallas en vez de “victimizarse”.

“En lo personal, vengo a dar cuenta de lo que hice, lo que no y lo que no supe hacer. Porque es lo que debe hacer un dirigente, no victimizarse sino hablar con sus compañeros. Creo que hacer fotos con la cabeza para porotear algo nada tiene que ver con lo que le está pasando a nuestra gente. No hace falta acting, hace falta reconocer los errores que se cometieron, sentarse a dialogar, a proponer un programa y juntar los votos para poder ejecutarlo”, disparó.

A lo largo del discurso en el que intervino, hubo un solo momento en el que el líder de la Cámpora mencionó puntualmente a Alberto Fernández. “Queríamos que a nuestro gobierno le fuera mejor. Esa fue nuestra intención. Y aún con las críticas que tenemos nunca voy a dejar de reconocer que fue mucho mejor para mi país que en la pandemia estuviera Alberto que Mauricio Macri. No especulo, no juego a la política. Queremos que a nuestra patria le vaya bien”, sostuvo.

Si bien el legislador nacional no habló puntualmente de la reelección a la que el jefe de Estado no se postulará este año, pero en ese sentido aprovechó para criticar a la oposición al recordar que el líder de Juntos por el Cambio en 2019 “se convirtió en el primer presidente argentino en no poder ser reelegido”.

De cara a las próximas elecciones, el legislador oficialista también apuntó contra los principales candidatos opositores —Horacio Rodríguez Larreta y Patricia Bullrich— y, a pesar de las expectativas, evitó hacer mención a nombres propios de los que podrían competir dentro del Frente de Todos.

Máximo Kirchner, a su vez, apuntó nuevamente contra el Poder Judicial y la candidatura de Cristina Kirchner. Pero lo hizo respondiendo uno de los mensajes que Alberto Fernández dio en su video de ocho minutos con el que anunció su baja de la carrera electoral. En este, había dicho: “Démosle la lapicera a cada militante”.

El diputado ahora respondió: “Desde que tengo memoria en este espacio político, la birome siempre la han tenido los militantes”.

Y agregó: “El problema que tenemos hoy es que las biromes quieren escribir un nombre y el poder judicial saca el nombre que quieren escribir para esta elección. Que nadie se pase de vivo acá. Por eso de cara a lo que viene tenemos que tener una mirada integral y animarnos a dar la pelea”, sentenció.

Finalmente habló sobre los referentes de Juntos por el Cambio y lanzó una chicana a Horacio Rodríguez Larreta: “Es cierto que de esta ciudad (CABA) han salido los intendentes que se han convertido en los presidentes que más daño le han causado a este país: De la Rúa, Mauricio Macri. Hay otro que se le está complicando un poco. Parece que la presidenta del partido lo trae cortito, le tiene miedo”, dijo sin nombrar al jefe de Gobierno porteño ni a Patricia Bullrich, con quien disputa la interna.

Y concluyó su análisis electoral hablando sobre los jóvenes, las ideas liberales y un pedido: “Lo cierto es que ellos trajeron tragedias. Ahora, muchas veces se dice que los más chicos están todos en un lugar hablando de libertad. Para aquellos que quieren hablar de libertad les recuerdo un tema de La Renga que les va a traer un poco qué significa hablar de la libertad. Igual creo que no es así. Y que hay muchos que quieren otro destino. Hay que abrirles la puerta para que den el aporte que muchos de nosotros no pudimos en 2001″.

