Nación y Provincia construirán viviendas para adultos mayores de 60 años

El gobernador Osvaldo Jaldo encabezó este jueves la presentación del subprograma Casa Propia- Casa Activa perteneciente al Programa Federal Casa Propia del Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat, destinado a impulsar una política pública integral de hábitat para adultos mayores.

La iniciativa se lleva adelante con el Programa de Atención Médica Integral (PAMI), junto a 23 provincias y pretende la construcción en todo el país de 3.200 viviendas distribuidas en 100 Complejos Habitacionales que se adjudicarán en comodato a personas mayores de 60 años de edad.

Hoy en Tucumán se realizó la apertura de sobres para el cotejo de precios para el proyecto que prevé la construcción de 32 viviendas, equipamiento en espacios comunes, centro de día y pileta en el Barrio Alto La Pólvora de la Capital, sobre avenida Juan B. Justo 2528.

“Muchos tucumanos y tucumanas no tienen la posibilidad de llegar a reunir las condiciones para acceder a un tipo de viviendas que hace el IPVDU. Por eso, la semana pasada lanzamos un programa especial de la Nación que estará destinado a un sector al que le debemos tanto, a estas personas que llegan a una edad en la que si no hay un Estado presente se les hará difícil conseguir determinados servicios de salud, de traslados, entre otras cosas, como el lugar para vivir”, agregó.

Y continuó: “Tenemos que empezar a poner en valor y a atender a esas personas, a los adultos mayores que dieron todo en la vida y hoy por su edad y condiciones, no pueden conseguir las metas que se proponen”.

Asimismo, Jaldo recordó que “no hay antecedente en la provincia de un programa así” y, por último, agradeció “al empresariado tucumano, porque junto a ellos venimos reactivando la obra pública que dinamiza la economía y genera puestos de trabajo”.

Estuvieron presentes el vicepresidente de la Legislatura, Regino Amado; el ministro de Obras y Servicios Públicos, Fabián Soria; la diputada Rossana Chahla; y la interventora del Instituto Provincial de la Vivienda y Desarrollo Urbano, Nora Belloni.

“Este es el primer proyecto de este tipo en Tucumán orientado a una franja etaria de mayores de edad afiliada al PAMI, especialmente para aquellos que no tiene la posibilidad de vivir con la familia”, dijo Soria sobre el objetivo de promover el derecho a envejecer en comunidad de manera saludable, acompañada y segura.

“Es un gran proyecto porque los abuelos tienen un lugar donde vivir y compartir con otras personas”, afirmó el ministro que felicitó a Belloni y al equipo del IPV “por hacer justicia social para todos los abuelos”.

La interventora del IPV explicó que los adultos mayores tienen que estar jubilados y autovalerse. “Esta es una vivienda que no tiene recupero, es en comodato, para que la persona la use hasta su muerte o hasta que no pueda valerse por sí misma. No tiene un recupero económico, siempre será del IPV y estará a disposición de los beneficiarios que el PAMI vaya seleccionando”, afirmó y aclaró que el beneficiario no paga nada por esto.

Sobre el complejo que estará ubicado en Balcarce 2500 hasta el pasaje Marconi, Belloni dijo que tendrá relación de la vivienda propia con el exterior que es un espacio con áreas para realizar actividades educativas, deportivas, de recreación.

Las casas serán de circulación horizontal, rampas en lugar de escalones y estarán equipadas con un botón para que puedan ser atendidos inmediatamente. Además, el complejo cuenta con un plan de evacuación de emergencia.