Paritarias en Tucumán: para ATE el aumento debería ser del 100%

El dirigente sindical Gustavo Salas Correa disparó que debido al “ínfimo aumento” otorgado por el gobierno durante el 2020, “cualquier cifra que ofrezcan será insuficiente”.

En diálogo con Radio Prensa el dirigente de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) hizo referencia a las negociaciones salariales con el gobierno, próximas a dar inicio, y consideró que el aumento que se acuerde debería tener en cuenta la pérdida del poder adquisitivo que sufrieron el año pasado y las proyecciones de inflación del año en curso. “Debería ser del 100 por ciento para que nuestros salarios se recuperen frente al aumento de los costos. Sabemos que eso es imposible, así que entendemos que cualquier oferta del gobierno será insuficiente”, señaló.

En este sentido, el dirigente señaló que el único aumento que obtuvieron el año pasado “fue la continuidad de la cláusula gatillo, que además se decidió de manera unilateral y que es una suma que en muchos casos representa unos $600”. “Es una verdadera burla para el trabajador”, fustigó.

Por otro lado, cuestionó el aumento de un 100% en el coseguro del Subsidio de Salud autorizado en los últimos días, tras considerar que “no sería un problema si los médicos no cobraran plus para atendernos”. “No son todos, pero si son muchos los médicos que cobran plus para la atención y el Subsidio de Salud eso no controla. Hace muchos años que lo denunciamos y nadie controla”, sentenció.

Fuente Primera Fuente