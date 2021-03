Alberto Fernández anunció que esta semana estarán llegando a la Argentina un nuevo envío de dosis de la vacuna Sputnik V. El presidente remarcó la necesidad de agilizar la campaña de vacunación.

“Todo indica que esta semana vamos a recibir una importante cantidad de vacunas rusas y la siguiente estaríamos recibiendo vacunas chinas, 3 millones”, precisó el Jefe de Estado, quien admitió que “está claro que hay que agilizar la vacunación”.

Para el mandatario, “está el problema de la cantidad de vacunas que ingresan”. En declaraciones al programa Fuego Amigo (Canal 9), conducido por los periodistas Diego Schurman y Catalina D’Elía, al ser consultado por los inconvenientes con Pfizer, explicó que “hay un pacto de confidencialidad de que me impide hablar”, pero analizó que lo que supone que pasó es que la cantidad de vacunas de dicha farmacéutica “quedó atrapada en la demanda americana” y apuntó al presidente estadounidense Biden quien dijo que “va a vacunar a 100 millones de personas en días”.

Al respecto de la situación epidemiológica manifestó que el Gobierno “está organizando una serie de medidas para cuidarnos” ya que “está claro que la pandemia va a seguir, porque además aparecen nuevas variantes que son más contagiosas”.

“Tenemos que tener cuidados, les pido a los argentinos que se queden en el país, que no salgan, porque hay nuevas cepas que van apareciendo y, por lo tanto, hay que ser cuidadosos”, ahondó Alberto Fernández.

Consultado sobre el escándalo del Vacunatorio Vip que derivó en la salida del ministro de Salud, Ginés González García, el Presidente reveló que no vio la lista de vacunados, y cuestionó que “dentro del concepto de ‘Vacunatorio Vip´ hemos quedado dentro un montón”. En ese sentido manifestó que “hay que circunscribir bien de qué estamos hablando, porque cuando se empieza a limpiar, los que quedan son menos, pero aunque haya uno está mal y por eso tomé la decisión que tomé”.

Sobre González García dijo que tiene “el más alto concepto de Ginés”, lo definió como “el mejor sanitarista del país”, pero admitió que “se descuidó” y que “fue débil”. Tras su salida, Alberto Fernández contó que aún no habló con el ex funcionario: “Estoy esperando que pase el tiempo y podamos hablar”.

“A mi también me piden vacunas para sus padres o sus madres, pero yo no tengo el monopolio de las vacunas, les tengo que decir que no”, agregó sobre el escándalo. “Calculo que a esta altura tenemos dos millones de vacunas aplicadas y estamos discutiendo sobre dos o tres casos”, cuestionó y admitió que entiende “que la gente se sienta mal”.

La situación de Formosa y el gobierno de Gildo Insfrán

Télam

Alberto Fernández expresó que “no comparte” la “violencia institucional” pero justificó que “el caso de Formosa es muy particular y muy difícil de ver desde Buenos Aires”.

En ese sentido explicó que la provincia “limita con Paraguay y tiene un tráfico de contrabando de cigarrillos y cosas”, por lo que “muchas veces los que entran contagian”. “El trasfondo es que el Gobernador está tratando de evitar todo ese contagio que puede venir de Paraguay, eso a Insfrán lo tiene obsesionado pero no justifica la represión”, declaró.

No obstante, cargó contra la oposición por “el aprovechamiento de esta situación” al sostener que desde Juntos Por el Cambio “hay una utilización política” del caso de Formosa: “No nos vamos a engañar”.

Pese a las denuncias de violaciones de derechos humanos, Alberto Fernández ratificó que “no hay posibilidad de intervención” del Gobierno de Insfrán. “Tendremos que ver cómo sigue, pero me parece que la situación ahora entró en un período de más calma”.

Economía: inflación y deuda

“Vamos a tratar de ser muy estrictos y disciplinados para cumplir con las metas presupuestarias e inflacionarias y vamos a tratar de ayudar entre todos para que la Argentina se recupere”.

“Tenemos que terminar de resolver el tema de la deuda. El tema es si lo resolvemos accediendo a una semisolución o a una de verdad. No quiero firmar algo que dentro de cuatro años estemos revisando de nuevo porque no se puede cumplir. Arreglar semejante estropicio que hicieron otros no es tarea simple. Me parece que lo que tenemos que hacer es seguir negociando y que esa negociación no postergue los intereses de los argentinos. Estoy buscando una solución que sea de una vez y para siempre”.

Aumento de tarifas

“Si yo hubiera seguido con el plan de Macri, la luz tendría que haber aumentado 165% y el gas 80% en agosto y 120% en marzo. Yo no voy a hacer eso con los argentinos porque las tarifas tienen que ver siempre con la capacidad de la gente en un momento dado. La argentina viene subsidiando desde hace años a todos, pero hay gente que lo puede pagar. Entonces, lo que estamos haciendo es separar a aquellos que necesitan el subsidio de aquellos que no lo necesitan, eso nos va a llevar unos 8 meses”.

Fuente Infobae