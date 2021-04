Toledo: “Pedimos la suspensión urgente de las actividades educativas presenciales”

Este miércoles los integrantes del Frente Gremial Docente (integrado por ATEP,APEM y AMET) mantuvieron una reunión con el Ministro de Educación para plantear la necesidad inmediata de suspender las clases presenciales en Tucumán ante el avance de los contagios con Covid y el incremento de personas fallecidas, entre ellas, docentes.

En este contexto, el Secretario General de ATEP, David Toledo, mantuvo una entrevista con el programa vespertino “Cada Tarde” que se emite por Radio Nacional Tucumán, donde se analizó los detalles de la reunión.

A continuación, los párrafos principales.

¿En qué términos se desarrolló la reunión de los gremios docentes y el Ministro de Educación?

En el marco de esta difícil y crítica situación que atravesamos a raíz de la pandemia sanitaria que no da tregua, nos hemos reunido con el Ministro de Educación que estaba acompañado en esta oportunidad con el Secretario de Bienestar Educativo para ratificar lo que venimos sosteniendo. Para nosotros, la situación se hace insostenible y es necesario que el gobierno adopte una decisión y esto es lo que hemos reclamado, la necesidad de que se adopten medidas extraordinarias y hemos vuelto a ratificar la necesidad de que se suspendan las actividades educativas presenciales y esto no es antojadizo ya que en general, el crecimiento diario de los contagios aumenta y en particular, la situación dentro de los establecimientos escolares ya que hay más de 500 burbujas aisladas en estos momentos. Si bien algunas se han recuperado, nuestros compañeros en distintos puntos de la provincia están sufriendo las consecuencias de esto y se hace necesario en este sistema de burbujas suspender las actividades. Incluso en las últimas 24 horas hemos tenido que lamentar una nueva muerte y esto es gravísimo. Hemos reiterado la necesidad de que se suspendan las actividades educativas presenciales, que se agilicen el trámite de las vacunas y que se pongan rápidamente en condiciones los edificios escolares teniendo en cuenta que tenemos un grupo de treinta escuelas que todavía no comenzaron las actividades. El Ministro de Educación de la provincia ha manifestado que están monitoreando la situación permanentemente y están esperando que en las próximas horas en el orden nacional se adopte algún tipo de medidas que también será tomada por la provincia. También queremos manifestar que hoy la CTERA se ha reunido con el Ministro de Educación de la Nación y la Ministra de Salud de la Nación donde se ha reiterado este pedido en virtud de que la ola de contagios crece y sigue afectando gravemente a todo el país.

¿Cómo avanzará la campaña de vacunación para docentes en la provincia?

Respecto a la vacuna, el Ministro de Educación de la Provincia nos ha confirmado que el próximo 3 de mayo comienza a aplicarse la segunda dosis a aquellos compañeros que recibieron la primera y son aproximadamente 12.400 o 12.500 docentes. Además, existe la posibilidad de que en los próximos días arribe una nueva partida de vacunas para comenzar a aplicar la primera dosis a otro grupo importante de compañeros. Con relación a la infraestructura escolar nos dijeron que se están haciendo los esfuerzos necesarios por mejorarlas. Nos aseguran que están con mucho celo cuidando que no falte ningún elemento de bioseguridad dentro de las escuelas y este es el panorama general de situación. Vamos a esperar conocer cuáles son los anuncios que hará la Nación para analizar los pasos a seguir en el marco de Ctera y del Frente Gremial Docente de Tucumán.

¿Qué sensación le generó lo que escuchó en la reunión, están más tranquilos o más preocupados?

Hemos ratificado que la provincia no sigue los lineamientos que fijó Presidencia dela Nación mediante un DNU, pidiendo que las provincias adopten medidas urgentes para evitar la circulación de las personas. El virus se propaga más cada día y cuanta más gente circula se profundiza el problema y en el caso de nuestra actividad, es una de las más dinámicas ya que cientos de alumnos y sus familias se trasladan diariamente. Por eso pedimos la suspensión urgente de las actividades presenciales.-