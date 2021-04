Vizzotti: “Las medidas tienen que ver con el resguardo sanitario y la falta de camas en terapia”

La ministra de Salud, Carla Vizzotti, insistió este jueves en que las medidas adoptadas para bajar los contagios de coronavirus tienen que ver con el “resguardo sanitario y la falta de camas en terapia intensiva”.

“Si no entendemos que esto no lo eligió el Presidente, y que no hay un Presidente contento por tomar medidas como interrumpir la escolaridad ni bajar la circulación, no vamos a poder solucionarlo»”, subrayó la funcionaria en alusión al manejo de la cuestión sanitaria.

En declaraciones a la FM Radio Con Vos, la ministra añadió que las autoridades toman “decisiones que sabemos que tienen muchísimo impacto económico pero se están tomando porque no hay camas en terapia intensiva”.

En la misma línea, Vizzotti reiteró que, pese al impacto, ante el aumento del número de casos, se resolvió “aumentar las restricciones para cuidar el sistema de salud” e insistió en señalar que, “si no entendemos que estamos en un problema, va a ser muy difícil solucionarlo”.

En este sentido, dijo que en la actualidad “seguimos con la meseta alta» de contagios, y sostuvo que eso “preocupa por la llegada del invierno, donde no tenemos la expectativa que baje como en meses de noviembre y diciembre”.

“Por eso -continuó- esperamos avanzar con la vacunación y evitar la mortalidad”.

Fuente Agencia Télam