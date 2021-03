AETAT advierte que Tucumán podría quedarse sin colectivos en abril

Tucumán.- El pasado viernes, los empresarios del transporte de Tucumán le daban otro golpes a los usuarios, al avisar que desde el domingo el servicio iba a ser reducido, ya que las unidades solo circularán de 6:30 a 21.

Ante el anuncio y el comienzo de esta restricción, el vicepresidente de la Asociación de Empresarios del Transporte Automotor de Tucumán (AETAT), Jorge Berreta, reiteró esta mañana la complicada situación que atraviesan las firmas de la provincia y planteó un abril aún peor.

«Técnicamente el 70% de las empresas están quebradas y si los poderes concedentes no adoptan múltiples medidas, los primeros días de abril las empresas no van a poder prestar el servicio. Estamos en un punto límite», afirmó el empresario.

Esta advertencia se debe a que durante el mes de abril, las empresas no recibirán la ayuda del gobierno provincial, unos 81 millones de pesos, ya que deben devolver los adelantos que el ejecutivo hizo de subsidios para evitar paros durante los primeros meses del año.

«No tenemos recursos para afrontar los costos diarios que supone poder con normalidad el servicio, ya que los subsidios de la Nación y de la Provincia son insuficientes, hoy estamos recibiendo casi lo mismo al año 2018», agregó Berreta, que aprovechó para disculparse con los usuarios.

En ese sentido, explicó que sin posibilidades de acceder al crédito y con las compensaciones tarifarias postergadas para el interior del país, «es necesario que el Estado o los poderes concedentes adopten múltiples medidas para poder garantizar la prestación del servicio y la ecuación económica de las empresas», finalizó en Los Primeros.

César Atim, secretario de AETAT, le explicó a eltucumano.com que «ninguna empresa puede cubrir más los costos, hemos intentado hablar con los poderes concedentes y no tuvimos respuestas; necesitamos que resuelvan el problema lo antes posible para poder continuar».

«No podemos comprar combustibles, cubiertas, ningún repuesto original, ya no tenemos cuentas corrientes de ningún proveedor, sólo efectivo, no podemos pagar impuestos ni servicios, el dinero que entra es todo para salarios y aun así no alcanza para cubrir la totalidad», recalcó.

Atim advirtió que los empresarios de transporte «no vamos a tener dinero para sueldos, con el subsidio nacional no alcanza para el pago salarial y además UTA (gremio de choferes) sacó un convenio a nivel nacional, algo que no podemos creer, $5000 para abril, mayo y junio; no tenemos para sueldos y vamos a tener para pagar algo que decide en una mesa de Buenos Aires».

Durante el año 2020, Nación giró a Tucumán $152 millones mensuales en subsidios al transporte público, mientras que la provincia aportó $81 millones. Desde febrero de 2021 y tras un adelanto de fondos nacionales, se asignan $146,4 millones desde Nación, mientras que el Gobierno provincial se mantiene en la misma cifra.

