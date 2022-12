Alumnos de la Escuela Dr. Domingo García de Los Sarmientos fueron distinguidos por Lichtmajer

Tucumán.- En el Centro de Innovación se llevó adelante un acto en reconocimiento a los proyectos de indagación escolar; en donde se distinguió a las 40 instituciones que representaron a la provincia en la Feria Nacional de Educación, Artes, Ciencias y Tecnología 2022.

Entre ellos, fueron distinguidos los alumnos de la Escuela Dr. Domingo García de Los Sarmientos: Milagros Flores y Damir Ian Valla, estudiantes de 5° A y 5° B del turno mañana. En tanto, la docente a cargo del proyecto fue Silvia Paola Fernández.

Las Ferias de Ciencias se constituyen en un espacio de aprendizaje y crecimiento en la vida y en las trayectorias escolares de muchos niños, jóvenes y adultos del país. Donde el trabajo dentro de las aulas consiguió que aparecieran con más fuerza la inquietud por el conocimiento, la imaginación y la creatividad para la resolución de problemas en todas las áreas.

La jornada estuvo presidida por el ministro de Educación, Juan Pablo Lichtmajer; y lo acompañaron secretaria de Educación, Isabel Amate Pérez; y los directores de nivel Silvia Nazar (Educación Inicial); Daniel Vega (Educación Técnica); Karina Hormigó (Educación Especial); y el coordinador de la Modalidad de Educación Rural, Juan Manuel Victoria.

“Quiero agradecer a las supervisoras, directoras y equipos que han acompañado a los chicos en este camino de indagación. La escuela es clave para que ellos produzcan en base a sus intereses, y el apoyo de quienes estamos encargados de guiar es fundamental para concretar estos objetivos. Hoy estamos haciendo un humilde reconocimiento al esfuerzo, con la esperanza de que lo que los chicos y chicas se lleven hoy de la ceremonia, sea una semillita que crezca y los guíe a cosechar grandes investigaciones”, dijo el ministro Lichtmajer.

Florencia Aragón, integrante del equipo técnico de COACYT, dijo “realizamos un reconocimiento a todas las escuelas que participaron en la instancia nacional de feria de ciencias, es un proceso que se viene desarrollando desde comienzo de año donde fueron construyendo conocimientos y aprendizajes a medida que los proyectos iban avanzando con el objetivo principal de mejorar los aprendizajes y optimizar la enseñanza. Hemos contado gratamente con la presencia de nuestro ministro, Juan Pablo Lichtmajer, que estuvo acompañándonos y que estuvo muy valorado por los docentes, familias y alumnos ya que luego se hacer directamente a conversar de una manera más amena con todos”.

Mariano Alderete, estudiante de la Escuela Secundaria de Romera Pozo, sostuvo “se sintió muy bien participar de la feria de ciencias, una experiencia muy diferente y muy lindas para nosotros. Además contamos con la presencia del ministro Lichtmajer, y fue importante para nosotros recibir este reconocimiento”.

Zoe Méndez, estudiante de la Escuela de Comercio Ingeniero José Antonio Álvarez Condarco de Acheral, finalizó “me pareció muy lindo participar en feria de ciencias, cuando comenzamos este proyecto no me imaginaba estar acá. Le diría a todos que se animen a participar, que si tienen limites traten de sobrepasarlos. Además nos visitó el ministro, no me lo esperaba y cuando lo vi fue sorprendente realmente”.