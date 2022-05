Denuncian discriminación y bullying en la Facultad de Odontología: «Me tuve que ir de Tucumán»

Tucumán.- Que era una broma, una burla, apenas un meme inocente. Con esas palabras intentaron justificarse algunos de los artífices del fotomontaje que tenía como protagonista a César Reyes, estudiante jujeño de la carrera de Odontología de la UNT. Lo que ellos entonces tal vez no imaginaron fue el daño que le habían provocado a su compañero, quien tuvo que volverse a su provincia y estuvo a punto de abandonar sus estudios tras el episodio. Años después de haberlos denunciado, todavía espera unas disculpas que nunca llegaron y la intervención de las autoridades de la facultad que hicieron oídos sordos a su reclamo: “Creo que esta es una situación que nunca voy a poder borrar, solo me queda aprender a manejarla”.

Las recibidas siempre son motivo de celebración para cualquier estudiante universitario y sus compañeros, pero no fue así para César, quien en febrero de 2019 se vio envuelto en un desagradable episodio que hasta hoy intenta superar. Ante la finalización de la carrera de uno de sus compañeros de facultad, un grupo de estudiantes realizó uno de los clásicos afiches con que se suele agasajar al recién egresado. En la zona donde habitualmente se realizan los festejos, colocaron un póster que incluía un fotomontaje con el rostro del estudiante jujeño en el cuerpo de un hombre desnudo. La imagen llegó a César cuando se viralizó luego a través de las redes sociales.

“En febrero de 2019 tomé conocimiento de que se hizo un fotomontaje con mi rostro en un póster que tenía una clara connotación burlista y sexual. Lo hizo un grupo de compañeros que hoy son colegas y personas que entonces pertenecían al centro de estudiantes y al consejo estudiantil de la facultad. El afiche se hizo a modo de festejo por la recibida de un compañero que era el abanderado de la facultad y fue pegado en el lugar donde se hacen siempre los festejos. Yo me entero a través de un grupo de amigas que me comentan si estaba al tanto de la foto que circulaba por grupos de WhatsApp. Además, ellos publicaron en las redes las fotos del festejo donde se ve el fotomontaje. La situación me generó ataques de pánico y mucha ansiedad. Me encontraba a un par de materias de recibirme y eso afectó mi rendimiento académico”, explica el joven de 30 años que actualmente vive en San Salvador de Jujuy y espera a recibir su diploma de odontólogo tras haber finalizado las prácticas profesionales el año pasado en la UNT.

Según explica, entre nueve y diez estudiantes participaron de la confección del polémico afiche. Ante esto, procedió a denunciarlos ante el INADI y las autoridades tanto de la facultad como del rectorado de la UNT: “En ese momento manejé la denuncia con confidencialidad por un tema de vergüenza. Una vez que hice la denuncia, recibí muchos comentarios de compañeros que me decían que era un meme, que no era para tanto y que yo los perjudicaba con mi denuncia. Hubo muchos comentarios de ese estilo que minimizaban la situación. En el INADI tuve muy buena respuesta, ellos se comprometieron a charlar con los responsables y a brindar capacitaciones en Odontología. En la facultad fui a presentar la denuncia y a exponer el tema, pero no tuve más respuesta. Ni ahí ni en el rectorado”.

“No tengo idea de porqué fue conmigo y, aunque hubiera sido con otra persona, no había un por qué. Al día de hoy no tengo la más mínima idea porque yo no tenía ninguna relación con ellos, ni de amistad ni de cercanía… Sólo eran compañeros con los que nos cruzábamos en alguna materia. Nunca entendí el porqué de esto y hoy en día no me interesa porque lo que quiero es que los responsables hagan públicas las disculpas”, comenta César quien, desde que sucedió el episodio, sólo recibió mensajes de disculpas de parte de dos de los involucrados en el hecho: “Considero que hoy las disculpas no son suficiente porque ha pasado mucho tiempo, pero las disculpas son parte de la sanación de eso tan grave que he vivido”.

Para el odontólogo se trató de un caso de bullying que trajo consecuencias en su autoestima y afectó su trayectoria académica: “Fue bullying y un acto de discriminación, al haber una connotación sexual también hubo homofobia. En ese momento, por sentirme seguro, me tuve que ir de Tucumán y me vine a Jujuy. Me tuve que volver un par de meses porque no podía manejar la situación. Tomé esa decisión para no tener que cruzármelos. Hoy me sigue haciendo mal verlos. Fue mucho el nivel de cizaña que tuvieron conmigo, no fue algo que hicieron sin querer, fue muy bien planeado. Hasta ya sabían a quién iban a culpar cuando me enterase. Es algo que lastima mucho. A nivel personal, me ha afectado bastante, en un momento había pensado en dejar la facultad y dedicarme a otra cosa”.

A César le demandó mucho tiempo asimilar la situación y hace unos días decidió hacer público el caso a través de sus redes sociales, movilizado por la inacción de las autoridades universitarias y para visibilizar este tipo de situaciones: “Decidí publicarlo luego de muchos años que estuve procesando esto porque siempre me generaba ansiedad y pánico. Luego de ver muchos casos de menores que sufren bullying, a partir de eso, decidí darlo a conocer para que estas cosas no sigan pasando. Lo hice público porque la facultad no hizo nada y me parece grave, más tratándose de personal de salud. Esto es algo que no hay que hacerle a nadie, ni entre colegas ni a pacientes… A nadie”.

El bullying en el sistema educativo suele asociarse a los niveles inicial y medio, pero según el joven se trata de una práctica bastante naturalizada en los claustros de la facultad de Odontología: “En la facultad está naturalizado lo que es el bullying y la discriminación. Sin ir más lejos, a raíz de mi publicación, dos compañeros me comentaron que sufrían este tipo de situaciones y en ese momento no se animaron a denunciarlas”. Según comenta, estas actitudes violentas no se dan sólo entre estudiantes, sino que también con algunos docentes que maltratan a sus alumnos, tal como quedó en evidencia con el caso del profesor Eduardo Hassan. El ex docente de la materia Anatomía de la carrera de Odontología fue denunciado en mayo de 2018 por una situación de acoso a una ex alumna que aseguró que Hassan se había masturbado en repetidas ocasiones delante de ella cuando cursaba la materia en 1999. Tras lo cual se conocieron otros casos que lo involucraban en episodios similares. “Entre los alumnos sabemos cuáles son los hechos e injusticias constante que vivimos. Desgraciadamente, esto parece ser moneda corriente”, recalcó.

“Hoy mi finalidad con la denuncia es que esto no le siga pasando a nadie más y que no se haga la vista gorda con estas situaciones, sino que se las tome enserio. En su momento, mucha gente trató de minimizar el tema buscando la explicación de que yo era amigo de ellos como una justificación para que me hagan eso. Más que nada busco que se termine con esto, que no haya gente que no quiera ingresar a la carrera por no vivir estas situaciones. Creo que son necesarias las capacitaciones a todo el personal de la facultad, no sólo sobre sobre bullying, sino también sobre discriminación y violencia de género. Además de una constante campaña para que se hagan las denuncias correspondientes”, explica César quien continúa esperando por unas disculpas que jamás llegaron. Así como hasta ahora tampoco obtuvo una respuesta de parte de las autoridades de la UNT: “Si tuviera la posibilidad de hablar con ellos, les pediría unas explicaciones coherentes respecto a lo que pasó y que se comprometan a generar un verdadero cambio en la facultad, no sólo de palabra”.

La denuncia y los mensajes de los autores del afiche:

Fuente: El tucumano