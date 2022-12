Desbarrancó un camión en la ruta 307

Tafí del Valle.- Dos personas se salvaron de milagro en la tarde del miércoles, cuando un camión de mudanzas desbarrancó en la ruta 307 y cayó varios metros al vacío.

Héctor, el conductor del vehículo dio declaraciones a un móvil de Los Primeros y brindó detalles del siniestro. «Veníamos bajando y noté que no me respondían más los frenos. No había forma de aguantar. Agarré la curva a 80 o 90 de velocidad, me tiré al costado y esquivé a otros vehículos que venían».

El conductor del camión temió por su vida y la de su acompañante, pero afortunadamente, resultaron ilesos, ya que el vehículo luego de chocar contra un muro de contención, desbarrancó y quedó atrapado en la espesa vegetación. El compañero de Héctor sólo sufrió un desmayo y contusiones leves.

«Pensé lo peor, que íbamos a parar ahí abajo, que no salíamos más. Gracias a Dios, estamos acá», concluyó el protagonista de la arriesgada maniobra.

Fuente: Los Primeros TV