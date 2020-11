Docentes autoconvocados llaman a la desobediencia ante actos presenciales de fin de curso

Tucumán.- A través de un comunicado, los Voceros de Docentes Autoconvocados de la provincia llamaron a la docencia y a la comunidad educativa a la desobediencia, manifestando así su profundo rechazo a la decisión tomada por parte del ministro de Educación Juan Pablo Lichtmajer, avalado por la ministra de Salud Rossana Chahla, de realizar actos presenciales de fin de curso para aquellos alumnos que se egresan de escuelas primarias y secundarias.

El comunicado completo

LLAMAMOS A LA DOCENCIA Y A LA COMUNIDAD EDUCATIVA A LA DESOBEDIENCIA

El ministro de Educación provincial, Juan Pablo Lichtmajer, ha llamado a través de los medios a volver a la presencialidad escolar mediante los actos de fin de curso.

El planteo sigue los lineamientos del Consejo Federal de Educación sobre un regreso presencial a las escuelas para distintas actividades extraescolares en este fin de ciclo lectivo, que se está llevando adelante de distintas maneras en muchas provincias.

Los voceros de Docentes Autoconvocados planteamos nuestro rechazo absoluto. Llama la atención que al anuncio lo haya realizado junto a la ministra de Salud, Rossana Chahla, ya que en estos momentos los médicos del interior y de la capital denuncian que las terapias están colapsadas por la Covid 19.

Entonces, ¿por qué arriesgar a la población educativa a posibles contagios cuando el sistema de salud está colapsado? Es innecesario e irresponsable. Primero están la salud y la vida. Por ello, debido a que aún no se ha girado ninguna circular oficial a las escuelas, planteamos que se deje sin efecto el anuncio ministerial. Si se oficializa, convocamos a desobedecerlo mediante asambleas y reuniones virtuales de docentes y de la comunidad educativa de cada escuela.

Además, porque la mayoría de las escuelas no están en condiciones, ni edilicias ni sanitarias, ya que no se ha invertido nada en todo este tiempo en las mismas. No hay personal auxiliar en las escuelas y donde hay hacen falta más. No hay agua y en las que hay no es posible beberla, ya que los tanques de agua están sucios. Los baños están rotos y sucios en casi todas las escuelas; al igual que las aulas.

La no obligatoriedad de la convocatoria es usada como un arma de doble filo. Porque al fin y al cabo para que haya acto presencial deberá haber docentes que lo preparen y estén presentes en el mismo.

¿Quién estará pendiente de que mantengan la distancia los niños y adolescentes, que no se abracen, ni se quiten el barbijo todo el tiempo? ¿de quien será la responsabilidad ética, moral, civil y legal si se generan focos de contagios? Como el Ministerio de Educación no nos obliga a los docentes a asistir, con nuestra presencia estaremos consintiendo a la transferencia de responsabilidad.

¿Se tuvo en cuenta que los docentes podremos ser “focos” de contagios en lugares del interior donde no haya propagación del virus? ¿O que podremos tomar contacto con zonas donde la circulación viral sea alta? ¿alguien pensó en la movilidad, en los colectivos colapsados de gente yendo a las escuelas?

Familiares de docentes y alumnos aún sin asistir al acto tendrán indirectamente riesgo de contagio.

La trasferencia de responsabilidad hacia la docencia en estos momentos donde la pandemia se está llevando la vida de numerosos colegas y familiares de docentes y alumnos es una gran irresponsabilidad y, sobre todo, es un acto que contrasta con el cuidado de la salud y la vida.

Por todo lo expuesto, llamamos a desobedecer el llamado “no obligatorio” a los actos escolares

presenciales, discutiendo en asambleas y reuniones virtuales el resguardo de la salud, la vida de docentes y estudiantes, de la comunidad educativa y la de todo el entorno familiar.

VOCEROS DE DOCENTES AUTOCONVOCADOS

Fuente: Vientos tucumanos