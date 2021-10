Estiman que ya hay circulación comunitaria de la variante Delta en Tucumán

Tucumán.- El secretario ejecutivo médico del Sistema Provincial de Salud, Luis Medina Ruiz, realizó un balance de la situación sanitaria de Tucumán, en el marco de la pandemia de coronavirus, durante un encuentro que fue presidido por el gobernador, Osvaldo Jaldo, en el que participaron autoridades de diferentes entes autárquicos provinciales.

Al respecto, Medina Ruíz señaló: “El señor Gobernador se presentó formalmente ante nosotros. Nos pidió que sigamos trabajando, que estemos más cerca de la gente, resolviendo los problemas de cada uno”.

En este sentido, el médico expresó que durante el encuentro informó al Mandatario tucumano sobre la situación sanitaria de la provincia, donde el Ministerio de Salud continúa con la búsqueda activa de febriles en todo el territorio con el fin de detectar y prevenir contagios de Covid y, fundamentalmente, tratar a tiempo y aislar a quienes puedan portar la variante Delta.

En este sentido, puntualizó que es importante seguir respetando las normas sanitarias de prevención y que la campaña vacunatoria posibilitó una baja en la cantidad de casos y de enfermos graves.

Dijo, además, que la vacunación a jóvenes de 14 años se desarrolla con normalidad y que desde hoy comenzarán a ser inmunizados niños de tres a 11 años con comorbilidades en nodos y escuelas.

Casos de variante Delta

Al ser consultado por la detección de infectados con la nueva variante, Medina Ruiz, dijo: “Era esperable e inevitable que la variante Delta llegue a Tucumán. Nosotros, como siempre realizamos búsquedas activas en toda la provincia. Nos ubicamos en las plazas y sitios donde hay muchas personas donde hacemos búsqueda activa de sintomáticos y de las personas que se acercan voluntariamente para hisopar”.

También observó: “Encontramos en Famaillá que de 27 personas hisopadas, 12 dieron positivo. Gracias a la inversión que hizo la ministra de Salud, Rossana Chahla, en kits para identificar la variante Delta, pudimos localizar cuatro personas con esta cepa. Estamos dilucidando si hubo contacto con personas que regresaron del extranjero o con algún viajero”.

Asimismo, comentó: “Lo bueno es que la mayoría de estas personas estaban vacunadas. Ninguno tiene cuadros de gravedad. No tienen un comportamiento clínico diferente a otras variantes. Sabemos que la Delta es más contagiosa por lo tanto tenemos que seguir cuidándonos, usar barbijo y realizar la consulta precoz. Esta cepa contagia a quienes no están vacunados y a quienes no sufrieron Covid anteriormente”.

Y aseveró: “la cepa va buscando personas que son vulnerables y las puede enfermar” y resaltó la importancia de avanzar con la vacunación para evitar lo que pasó en el resto del mundo: “La variante delta causó una cuarta y quinta ola en Europa y EEUU. Creemos que por el avance de la vacunación esto no debería ocurrir”.

“De los cuatro casos localizados, no encontramos nexo epidemiológico. Probablemente haya circulación comunitaria pero por el momento no. Esto hace que nos sigamos cuidando. Los pacientes son jóvenes de 30 a 40 años. Lo bueno es que no tienen una gravedad diferente como pasó con la variante Manaos que era muy agresiva. Estamos en alerta. Vigilando. Este fin de semana buscamos contactos estrechos. Están todos aislados”, comentó.

Vacunación

“Una pata muy importante para bloquear la variante Delta que es la vacunación” y expresó que hoy inicia la vacunación a niños de tres a once años que tienen comorbilidades. Pidió que vayan con sus padres de forma espontánea a los nodos y en las escuelas, los estudiantes de cuarto, quinto y sexto grado.

“De 14 años en adelante también estamos vacunando. Cuando lleguen más vacunas comenzaremos con niños de 12 y 13 años. Estamos vacunando muy fuerte. Esta es la forma de bloquear cualquier avance epidémico y evitar una tercera ola en Tucumán”, dijo.

Autorización de los padres

Medina Ruiz comentó que en los nodos de vacunación, el personal informa al público sobre las características de las vacunas y sus efectos colaterales: “Esa es la instancia donde los padres deciden si su hijo será vacunado o no”.

También evaluó: “La reacción de los padres es positiva. Desde hace mucho tiempo había consultas de los padres sobre todo los que tienen niños o jóvenes con comorbilidades como enfermedades respiratorias, renales y cardíacas”.

Números

“La vacunación es muy importante. En Tucumán tenemos todas las actividades habilitadas. Muchas personas que no se cuidan. De pronto vemos que tenemos una internación del menor al 45%. No tenemos enfermos graves, sólo 10 pacientes con asistencia respiratoria mecánica en el sector público. Esto es gracias a la vacuna. Avanzar sobre la población de niños y jóvenes es algo muy bueno para Tucumán”.

