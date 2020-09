Grave denuncia contra una clínica privada de Tucumán: se negaron a recibir a un paciente con coronavirus

Tucumán.- “No hay lugar, no se puede”, esa fue la respuesta tajante que recibió la tarde del martes Nicolás en la puerta de la Clínica Mayo. Quien se la dio no fue ningún médico ni tampoco un directivo del establecimiento. En la ambulancia esperaba Antonio, su concuñado, que esta mañana fue diagnosticado como positivo de coronavirus y es paciente de riesgo (tiene 56 años, es hipertenso, diabético y padece una trombosis en una de sus piernas). El hombre esperó en el lugar dos horas sin poder moverse de la ambulancia y sin recibir ninguna atención médica. Indignado, Claudio sacó su teléfono y filmó la situación para hacer una grave denuncia: “Para mí es abandono de persona, más en el estado que él está”.

“Al mediodía le entregaron el resultado del hisopado que dio positivo de coronavirus. En el hospital nos dijeron que, como es paciente de riesgo, lo mejor era que lo internen. El sistema de salud puso la ambulancia y, dado que su obra social tiene convenio con la Clínica Mayo, lo derivaron para ahí. Pero estuvimos dos horas con el paciente en la ambulancia y el único que nos atendió fue el guardia. Nos dijeron que había orden del subdirector de no recibirlo porque no había espacio físico para atender a estos pacientes”, explica Nicolás todavía molesto por lo que le tocó hace un par de horas.

Al no permitirle el ingreso a la clínica y tras una larga espera en la que el paciente no pudo moverse de la ambulancia, desde el Siprosa dieron la orden de trasladarlo al hospital Centro de Salud donde finalmente el hombre fue atendido. “Desde el sistema de salud te digo que actuaron de diez, pusieron la ambulancia y el chófer nunca nos abandonó. El sistema de salud está laburando, pero al compromiso de las obras sociales y las clínicas privadas con el Estado en esta situación no lo están cumpliendo”, comenta Nicolás que, en su propio auto, acompañó a su familiar hasta la clínica. Como en el establecimiento privado su concuñado no fue atendido por ningún médico y tampoco le dieron ningún documento que justificara la negativa, no pudo quedar internado en el Centro de Salud y tuvo que volver a su casa.

“Yo soy el que filma el video, estaba enojado… vos no sabés qué vas a hacer porque ponés en riesgo a otra gente haciendo el traslado. Ahora tienen que desinfectar la ambulancia, todo. Me terminé enojando y diciendo que les iba a hacer una denuncia judicial, pero el guardia me contestó: andá y hacé la denuncia que vos quieras, no nos interesa… He dicho eso para ver si me daban bola, pero ya veremos qué va a suceder. Ponele que de acá en más su situación se agrave y que él se muera ¿la obra social y la clínica qué?”, cuenta porqué decidió filmar y dejar registrada la negativa de la institución mientras analiza junto a su familia iniciar acciones legales por abandono de persona.

Antonio empezó a tener dolor de cuerpo y un poco de tos hace unos días. Como convive con su hijo que es trabajador de la salud en un sanatorio privado y fue diagnosticado de Covid-19 positivo, fue sometido a un hisopado que hoy también arrojó resultado positivo. Dada las otras patologías que presenta, en el hospital donde fue atendido recomendaron su internación y lo derivaron a la clínica con la que tiene convenio su obra social. A la vez que dispusieron de la ambulancia para su traslado. Lo que nunca esperaba es que le cerraran las puertas y le negaran atención médica. Ahora se encuentra cumpliendo con el aislamiento en su hogar, pero su concuñado teme por su estado de salud: “Ahí está… se lo ve muy decaído, aparte de tener el Covid, su situación es delicada… tenía alta la azúcar. Es persona de riesgo, él tiene que ser controlado”.

Según la Asociación de Clínicas y Sanatorio todos los centros privados están atendiendo pacientes #COVID19 o con sospecha. En varias entrevistas desmintieron situación como las del video. Aquí una muestra de lo q pasa cuando llegan las ambulancias 📲 @telefetucuman pic.twitter.com/QhcTPDVMHn — José Romero Silva (@Josecitors) September 2, 2020

Fuente: El tucumano