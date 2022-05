La asistió en un accidente, pensó que había muerto y lo que pasó años después es de película

Tucumán.- Bienvenidos a una historia de película: hace cinco años, un joven tucumano trabajaba como encargado de un pub en la avenida Aconquija. A la salida del pub, vio a una chica tirada en el pavimento. Esa chica había sido arrastrada unos 60 metros y, mientras luchaba por su vida, fue socorrida por el joven, quien esa noche la vio por última vez y nunca más supo de ella. Hasta hoy.

“(Aquella noche) al cierre del bar, agarro mi auto, iba por la Aconquija y llegué a ver un grupo de personas. Habían chocado a alguien. No suelo bajarme en esos casos porque me da impresión ver a los accidentados. Pero ese día me bajé porque vi a un amigo de mi hermano llorando sobre una chica. Me bajé corriendo y le pregunté qué había pasado. (El amigo de mi hermano) me contestó que ella era su novia y que la habían acabado de chocar”.

Así comienza el relato en primera persona de una historia que impacta y conmueve. Presten atención a lo que sucedió aquella noche, minutos después del accidente que sufrió la joven: “Cuando veo, la chica estaba llena de sangre y a mí, como de costumbre, me traumó. En ese momento la toqué para ver si reaccionaba: estaba helada y hacía mucho frío esa noche. Me saqué la campera y la tapé porque el amigo de mi hermano estaba en shock y no reaccionaba”.

Esperaron en la escena del accidente 20 minutos hasta que llegara la ambulancia. Aquella noche, luego de llegar al hospital, el encargado del bar llegó a su casa tres horas más tarde. “Mi novia de aquel entonces me quería matar y no me creía lo del accidente. Al otro día la noticia salió en todos lados: ‘Una chica había sido arrastrada 60 metros por un auto que se dio a la fuga’”.

“Creo que estuve dos semanas traumado por lo del accidente: la imagen de ella me perturbó. Con el paso de los días, cae la Policía al bar a pedir las cámaras. Me tomaron declaración. Iba pasando el tiempo y la chica del accidente no mejoraba. Yo cada vez que escuchaba algo del accidente me angustiaba, así que dejé de preguntar y lo borré de la mente. Para mí, ella había muerto porque nunca más había vuelto a escuchar de ella”.

Pero aquí viene lo mágico de esta historia: “Cinco años más tarde, me agregó una chica a Instagram: me reaccionaba las historias y yo a las de ella. Un día coincidimos en un boliche, hablamos y quedamos en salir en la semana. El día de la salida, la verdad, yo estaba muy nervioso. Venía golpeado en el amor y con miedo así que la busqué y nos pusimos a hablar mientras yo manejaba”.

El diálogo a continuación le erizó la piel al joven: “Le pregunté: ‘Bueno, ¿qué tal tu día? ¿Qué hiciste?’. Ella me cuenta que había estado en fisio por lo del accidente. Le pregunto: ‘¿Qué accidente?’. Ella me responde: ‘¿No sabés que tuve un accidente?’. Le contesto que no, que yo no la conocía. Entonces me empieza a contar la historia que yo había vivido hace cinco años atrás y mi shock fue increíble. Le digo: ‘Pará, pará, no puede ser. Yo estuve en ese accidente y te tapé con mi campera. Llegué un rato después de que te chocaran’”.

No se hizo esperar la reacción de la muchacha que había sufrido el accidente hace cinco años y que ahora estaba saliendo por primera vez con el joven que se había acercado a intentar ayudarla: “Ella no lo podía creer. Así que le dije: ‘Vos eras la novia de tal vago y terminaste en tal hospital y vestías esta ropa’. Los dos estábamos en shock. No lo podíamos creer. Para mí ella había muerto y ella me cuenta que hacía 3 años que yo le gustaba. Pero que nunca se animó a hablarme”.

“Llámenlo como quieran. Pero si esto no es destino, no sé que sea ya. Desde esa noche la conexión fue inmediata. No sé si tenga que ver con lo del accidente o no. Pero ninguno de los dos puede creer que hayamos estado conectados por lo del accidente. Agradezco que ella esté viva y que ahora disfrute de la vida y poder acompañarla. Fin. Esta historia ha comenzado”. ¡Que viva el amor!

Fuente: El tucumano