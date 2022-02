La foto del papá tucumano de PedidosYa que causó polémica en las redes

Tucumán.- La periodista de Telefé Tucumán, Silvina Saleme Posleman compartió en su cuenta de Instagram una foto de un cadete de Pedidos Ya que llevaba a su hijo durante el viaje en la zona sur de la capital tucumana.

«EL AMOR ES MÁS FUERTE !!! Cuando hay voluntad, responsabilidad y ganas de laburar, no hay ’ obstaculos’ q puedan frenar tus bríos… Este gran padre tucumano se lleva todos los aplausos !!! (Párrafo aparte,antes que cuestionen,el bebé debería llevar protegida su cabecita.)», escribió la conductora en el posteo que no tardó en hacerse viral.

La imagen causó controversia en las redes, ya que muchos usuarios advirtieron el peligro que supone para el niño, además de que la maniobra es ilegal según las normas de tránsito.

Tras el escándalo, Silvina relató lo sucedido: «La foto me la pasó Pechito Soria, un camarógrafo del canal. Muchos me dijeron que en la foto hay cero aprecio a la vida. No lo veo así. Pienso en ese padre que bajo ningún punto de vista haría algo malo si tuviera otra opción y se dice: ‘Es mi hijo, no lo voy a dejar solo, tengo que salir a laburar’. Insisto: que el cinturón de seguridad, que el casco, que la precariedad laboral, que la ley de tránsito, todo de acuerdo, pero ese padre tiene que salir a trabajar”.

Y cierra: “Las críticas hacia mí como comunicadora iban a llegar: ‘No podés dar ese mensaje’, me dicen. Pero le pongo el pecho. Es más: estaría bueno entrevistar a ese padre, no sé quién es, pero su historia es la de muchos padres que la luchan día a día. Si no, miren esa imagen”.