Maltrato animal: denuncian a un vecino de un country de Tafí Viejo por golpear a su mascota

Tucumán.- Las calles internas del country Pinar 1 de Tafí Viejo fueron el escenario de un caso de maltrato animal, que quedó grabado por un vecino del barrio privado que publicó las imágenes en las redes sociales.

En el video, de pocos segundos, se ve como el hombre alza violentamente a su perro y comienza a propinarle patadas mientras avanza por una de las arterias del barrio ubicado en avenida Constitución al 2.200.

Las indignación de las imágenes provocaron que Karina Garbero, una tucumana que lucha por los derechos de los animales, se dirigiera a la Comisaría de Los Pocitos y radicara una denuncia por maltrato animal contra el agresor que ya fue identificado.

“Estaba por almorzar y me etiquetan en una publicación. Cuando vi el video llamó a una amiga de Tafí Viejo que me venga a buscar y me fui a hacer la denuncia”, cuenta Karina a eltucumano.com y aseguró que el denunciado es una persona complicada.

“Él hace un descargo en un grupo de Whatsapp del Pinar, donde se justifica que el perro hizo una falta grave, admitiendo que lo golpeó”, agregó.

“Que la Justicia haga lo que quiera con él, pero yo quiero que me dé el perro. Después de estar un par de horas en la comisaría, me explicaban que ellos no quieren mediar ni que yo vaya a mediar, porque puede ser una situación complicada”, agregó.

La Ley 14.346 es la norma penal que fue sancionada en 1954 para proteger a los animales de los malos tratos y actos de crueldad de los que pudieran ser víctimas y establece la pena de prisión de 15 días a un año.

“Ahora estamos a la espera de que la Justicia ordene que se le retire el perro, pero la Justicia es lenta y la Policía aún no sabe cómo manejarse en estos casos. La ley es muy vieja y como es nacional hay que hacer pedidos en el Congreso, ya que no está actualizada y hay artículos que no funcionan. Si bien la pena es de 15 días a un año, esto no se aplica”, cerró Karina que afirmó que hoy ratificará su denuncia.

Fuente: EL TUCUMANO